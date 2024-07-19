多數國會改革條文暫停適用 國民黨團：司法獨立已死

國會改革法案釋憲中，司法院憲法法庭針對國會改革法案，今日裁定多數條文暫停適用。國民黨立法院黨團立即發出聲明，表示司法自主獨立已死，大法官們自甘淪為民進黨政府府院黨的「打手」，這是我國當前最大的憲政危機。

司法院憲法法庭今日就國會改革法案，裁定多數條文自裁定公告之日起，暫時停止適用。包括民國113年6月24日修正公布的立法院職權行使法第15條之4、第25條、第29條之1第3項、第30條第3項、第30條之1第1項、第2項、第45條、第46條之2第3項、第47條、第48條第2項、第59條之1第1項關於調查委員會與調查專案小組部分、第59條之3第2項、第59條之5第2項、第4項、第5項、第6項及刑法第141條之1規定。

國民黨團表示，今日憲法法庭針對國會調查權修法做出暫時處分的判決，只印證了一件事，司法自主獨立已死。作為國家憲法最後一道防線的大法官們自甘淪為民進黨政府的府院黨打手，這是我國當前最大的憲政危機，更是號稱司法獨立的憲法法庭最可悲的一刻。國民黨團要對此次憲法法庭的暫時處分及15位失去獨立意志的大法官們，表達最強烈的抗議。

國民黨團指出，此次國會改革釋憲過程中，憲法法庭在程序上處處公然以民進黨的意志為依歸，火速的召開程序準備庭、延宕公告總統府、監察院、行政院釋憲申請書、大法官們在法庭上引導式提問、立法院要求大法官迴避的聲請不到24小時就做出裁定駁回連理由都不給、在立法院休會後才做出暫時處分迴避立法院的監督。加上賴清德總統曾公開表示，若在野黨不接受大法官解釋，「青鳥會飛出來」，公然指示、預告釋憲結果，威嚇在野黨、恐嚇國會、指導大法官如何做出解釋，連執政黨的發言人都可以在今日上午預告暫時處分結果，這與威權獨裁國家何異？

國民黨團批，此次暫時處分的結果，代表這群大法官不僅是不演了，而且為了貪戀權位，維護大法官基本尊嚴都可以不要，只能說「士大夫無恥，是謂國恥」，人民還能期待對這些大法官會做出令人心服口服、符合公平正義的釋憲結果嗎？沒有必要，也無法期待。

國民黨團強調，面對獨立自主已死的憲法法庭、失去靈魂的大法官，身為國會最大黨的國民黨團，為了維護中華民國的法治精神，仍持續會參與接下來釋憲相關流程，為民主法治留下最後的希望。