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國防院董事會通過 李文忠出任執行長
財團法人國防安全研究院董事會今天正式通過，任命退輔會前副主委李文忠出任國防院執行長。不過李文忠態度仍舊低調，僅表示人事案還要呈報國防部核定。
蔡英文前總統任內推動將成立國防智庫，定名為國防安全研究院，首任董事長即為前國防部長馮世寬、現任董事長為前參謀總長霍守業一級上將，執行長為國安會前諮詢委員陳明祺。
520賴政府上任後，傳出將由李文忠出任執行長，陳明祺則將回到清大任教。據了解，陳明祺本周正式請辭，國防院在今天召開董事會，順利通過由李文忠繼任執行長。
李文忠過去長期擔任民進黨立委，立委時代就關心國防事務，可說是民進黨內的國防軍事專家，蔡英文上台後被視為國安會或國防部熱門人選，不過始終擔任退輔會副主委，賴清德上任後則未再續任退輔會職務。
李文忠對媒體詢問態度低調，僅表示人事案還要呈報國防部核定，在程序完成前不會主動對外說明。至於國防院的工作，李文忠說，國防院由董事長領導，同時還有全院同仁，所有構想還要討論，同時也要獲得國防部支持，目前一切都還言之過早。
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