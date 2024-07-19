快訊

國會改革法案暫時處分 憲法法庭今幾乎都裁准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防院董事會通過 李文忠出任執行長

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
財團法人國防安全研究院董事會通過，由退輔會前副主委李文忠（右）出任國防院執行長。圖／聯合報系資料照片
財團法人國防安全研究院董事會通過，由退輔會前副主委李文忠（右）出任國防院執行長。圖／聯合報系資料照片

財團法人國防安全研究院董事會今天正式通過，任命退輔會前副主委李文忠出任國防院執行長。不過李文忠態度仍舊低調，僅表示人事案還要呈報國防部核定。

蔡英文前總統任內推動將成立國防智庫，定名為國防安全研究院，首任董事長即為前國防部長馮世寬、現任董事長為前參謀總長霍守業一級上將，執行長為國安會前諮詢委員陳明祺。

520賴政府上任後，傳出將由李文忠出任執行長，陳明祺則將回到清大任教。據了解，陳明祺本周正式請辭，國防院在今天召開董事會，順利通過由李文忠繼任執行長。

李文忠過去長期擔任民進黨立委，立委時代就關心國防事務，可說是民進黨內的國防軍事專家，蔡英文上台後被視為國安會或國防部熱門人選，不過始終擔任退輔會副主委，賴清德上任後則未再續任退輔會職務。

李文忠對媒體詢問態度低調，僅表示人事案還要呈報國防部核定，在程序完成前不會主動對外說明。至於國防院的工作，李文忠說，國防院由董事長領導，同時還有全院同仁，所有構想還要討論，同時也要獲得國防部支持，目前一切都還言之過早。

國安會 國防部 國防院 李文忠 民進黨 蔡英文 賴清德 退輔會 馮世寬

延伸閱讀

蔡政府在任最久政務官李文忠 傳將退休離開公職

【即時短評】對台國防預算指手劃腳 歐布萊恩站著說話不腰疼

卓榮泰核定2人事案 沈有忠任陸委會副主委、陳進廣掌退輔會副主委

「紛擾恐難免」 李文忠：季麟連保證不參加對岸官方活動

相關新聞

國會改革法案暫時處分 憲法法庭從六大部分檢視幾都裁准

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪，引發擴權爭議，民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院相繼聲請法規範憲法審查及暫時處分...

多數國會改革條文暫停適用 國民黨團：司法獨立已死

國會改革法案釋憲中，司法院憲法法庭針對國會改革法案，今日裁定多數條文暫停適用。國民黨立法院黨團立即發出聲明，表示司法自主...

憲法法庭民進黨開的？吳崢急澄清稱暫時處分可能今出爐

國會改革法案聲請釋憲案與暫時處分進行中。民進黨發言人吳崢今天廣播節目上表示，「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出...

新潮流3席常委不再分北中南 南流全拿看賴清德強勢領導

民進黨全國黨代表大會21日將改選黨內權力核心。黨內人士表示，這次中常會改組態勢，親賴系統以新潮流為骨幹，將取得過半席次；...

王世堅、陳亭妃進綠中執會 非賴系大砲扮黨內烏鴉

民進黨全國黨代表大會21日將改選黨內權力核心。黨內人士表示，這次中執委、中常委改組態勢，親賴系統以新潮流為骨幹，將取得過...

國防院董事會通過 李文忠出任執行長

財團法人國防安全研究院董事會今天正式通過，任命退輔會前副主委李文忠出任國防院執行長。不過李文忠態度仍舊低調，僅表示人事案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。