不義遺址保存專法拍板 藍委：好壞歷史都要保存

行政院會昨拍板「不義遺址保存條例」草案，明定應豎立歷史標誌、數位虛擬重建等多元模式，若破壞公有不義遺址，最重可處5年徒刑、2000萬元罰金。國民黨立委羅廷瑋今天表示，不管是好的歷史，還是壞的歷史，都需要保存，他認為這是重要里程碑。

不義遺址保存條例草案明確文化部保護及審議不義遺址的調查方式及程序，另為避免不義遺址遭到破壞，草案比照文化資產保存法，損壞不義遺址者，可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上、2000萬元以下罰金。

羅廷瑋表示，看到文化部訂定不義遺址保存條例，作為立法院教育及文化委員會的成員，他認為歷史是最好的教科書，鑒往知來，希望這一次不義遺址保存條例草案訂定後，不管是好的歷史、壞的歷史都須要保存。

羅廷瑋說，透過不義遺址保存條例草案的立法，讓人民知道他們有決心保護相關地方的不義遺址，他認為這是非常重要的里程碑，也樂見這樣的修法。