共和黨全代會談話只提2次 學者：川普現在罵拜登沒意義

一連四日的美國共和黨全國代表大會18日進入最後一晚，美國前總統川普壓軸登台並開始發表談話，並正式接受共和黨提名角逐白宮。政大國際關係研究員嚴震生評論說，認為他雖然大談團結，但內容還是只有同溫層聽得開心，而川普避談拜登，顯然認為現在罵拜登沒有意義。

川普於共和黨全代會發表談話，相較於4年前的談話，一共提及對手拜登（Joe Biden）41次之多，甚至重批拜登絕對不是美國靈魂的救世主，而是美國工作的毀滅者，此次川普相對非常克制，只提到拜登兩次，並表明說自己不想提到對方的名字。

對此，嚴震生認為，川普陣營可能是評估選情現況不需要講到拜登，一來民主黨可能在接下來換人，二來拜登的支持度現在如此弱勢，要在談話中罵他也沒有意義，認為不值得川普去罵。

另外，川普此次在談話中大談團結，似乎有意吸引中間選民，不過嚴震生認為，川普表面上談團結，但演說仍鎖定親共和黨的支持者，且宗教性十足，並大大討好同溫層，包括通膨，和移民問題，川普都大開空頭支票，卻沒有提出具體解決的方法，可見還是「同溫層聽得開心」，未必對中間選民，乃至於游移的民主黨支持者有吸引力。