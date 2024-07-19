【即時短評】展現領先態勢？ 川普全代會大談團結鮮談拜登

共和黨全代會在雷鳴般的掌聲中落幕，美國前總統川普正式接受共和黨提名參選。川普於會中用動人的口吻發表演說，再加上敷在右耳槍傷上的紗布，當川普說道，他之所以能站在台上是由於上天的恩典時，一場政治演說儼然成了佈道會。

「我今晚本不該站在這裡⋯⋯我站在你們面前這個舞台上，只因為全能之神的恩寵。」為此，台下有聽眾高喊川普之名，更有人眼泛淚光，川普遭遇槍擊後，演說感染力再上一層樓。

川普先是用槍擊的失敗暗示他是神選之人，接著他強調團結。「我今晚要給全國人民一個願景，不論你是年輕、年長，男性、女性，民主黨、共和黨，或中間選民，黑人、白人、亞裔，或西班牙裔，我都像你伸出忠誠和友誼之手；我們一起將領導美國前往世界前所未見的偉大！」

川普的演說以團結為主軸，並分別針對兩個議題做文章，包括通膨，和移民問題。川普先是承諾說，「在我的計畫之下，國人的收入會飆升、通膨會消失、工作機會將起死回生，而中產階級將再度繁盛。」重點是要讓民眾能夠買得起（affordable）。

緊接著，他馬上表示，他將解決移民入侵（invasion）的問題，並強調，他不會讓「殺人兇手」（killers）進入美國。

點出美國民眾最關心的經濟，和治安問題，川普才開始說到外交，並不斷重申他才是俄國、中國，和北韓最害怕的總統，並指出，自己在任內沒有發生過戰爭，更誇耀自己是一通電話就能止戰的領導者。

川普整場演說顯得從容、有自信，演說時間的長度比4年前的演說還長了約20分鐘；而他全程克制自己談論拜登，僅兩次提及他的名字（跟提到台灣一樣多），僅將矛頭指向民主黨的執政成績，一方面可能希望避免雙方陣營的進一步矛盾，另一方面，也讓民主黨現階段「換登」的討論自行發酵。

可見面對大選，川普雖然態度上表現出勝券在握，但演說主軸和氛圍卻透露出小心，內容大講團結，顯然已有優勢意識，希望盡可能避免激化雙邊的對立衝突，讓選舉降溫。接下來，是臨陣換將，還是拜登堅選到底，做最後反擊，就看民主黨如何接招。