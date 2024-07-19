專家籲利用率應區分 森林經營碳匯專案方法學再審

環境部今天第2次審查農業部送審的「森林經營碳匯專案活動」方法學，委員對收穫林產品碳庫計算多所質疑，農業部須就針葉、闊葉林及胸徑大小等差異補充不同利用率資料再審。

環境部召開「森林經營碳匯專案活動」溫室氣體減量方法草案第2次專案小組審查會議。

會中，審查委員針農業部簡報的「收穫林產品碳庫計量及追蹤說明」多所質疑，包含農業部依據「國有林林產物處分作業要點」，假設立木材積轉換利用材積比率為70%；收穫林產品留存係數為0.32；根據IPCC一階指數衰減函數，設定收穫林產品在40年後仍留存的比率為0.4529等。

審查委員認為，使用統一的預設值，未來業者會直接套用據以計算，以後會出現問題，例如國際承認與否，因為樹種不同、胸徑不同，利用率是不同的，至少不要用1個數據在所有樹上。

經過幾番交鋒，環境部氣候變遷署長蔡玲儀裁定，不是要求要分得很細，但是請農業部林業試驗所等相關單位，提出區分成闊葉林、針葉林及大小胸徑級距不同等的不同利用率數據。

此外，農業部提出的適用條件包含「須於專案活動起始前或起始後之6年內申請註冊。6年內已執行之措施須舉證實施前之基線情境，方可採計」，審查委員質疑在專案活動起始前適用會產生漏洞，恐有先射箭再畫靶的意味。

農業部說明，這是因為森林經營有很多前置作業要進行，包含測量工作等，所以希望藉此鼓勵更多業者願意參與森林經營。蔡玲儀綜合雙邊意見後表示，要請申請案件的業者提出6年前就開始投入的相關證明。

由於紅樹林也有單獨的碳匯方法學要審查，蔡玲儀說，「森林經營碳匯專案活動」方法學排除紅樹林。

農業部簡報說明，此方法學是根據京都議定書第3.4條中規範因人為加強森林經營而額外增加的碳吸存量，也可併入排放減量值；因此對應國家淨零12項關鍵戰略之一「自然碳匯」中的「加強森林經營」及「提高國產材利用」，作為森林增匯策略。

農業部指出，「森林經營碳匯專案活動」方法學草擬，以「造林與植林碳匯專案活動」（AR-TMS0001）減量方法為主要基準，參考VCS「促進森林經營管理」類型相關減量方法學，以及日本J-Credit制度森林經營方法學 （F0-001）。