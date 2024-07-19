1972年斷交後首次 台日海巡船共同海上訓練

海洋委員會海巡署與日本海上保安廳18日在日本千葉縣房總半島以南海域上，進行搜索及救難演習。這是中華民國與日本於1972年9月斷交後，雙邊首次共同海上訓練。

日台海巡實地合作，是為了因應中國持續在東海、南海加強海上活動，為不可預見的局勢預作準備。在「台灣有事」危機感持續增強的情況下，朝定期訓練的目標發展。

日本「每日新聞」報導，內閣官房長官林芳正上午在記者會表示，海上保安廳與台灣海巡署在日本境內舉行救難聯合訓練，「並非針對包括中國在內的第三國」。

日本與台灣沒有外交關係，雙方以交流為目的，透過各自的協會於2017年簽署發生海難事故之際，協助搜索與救助的合作備忘錄，這次訓練是在這項備忘錄下進行。

林芳正說：「日本與台灣的窗口機構當中，有處理海上合作事宜的對話框架，在此框架下簽署了有關海難搜索與救助合作、及打擊走私和非法入境的諒解備忘錄。」

「讀賣新聞」報導，相關人士表示，海上保安廳的巡邏船「相模號」與海巡署「巡護9號」參加這場共同訓練。「巡護9號」6月21日從高雄港出發，先是參與太平洋中西部公海上打擊違法捕魚的國際聯合巡邏活動，之後7月10日至17日靠泊東京台場碼頭，補充燃料等物資。

相關人士表示，「巡護9號」18日和從橫濱港出發、搭載直升機的海上保安廳巡邏船「相模號」一起前往房總半島以南和伊豆大島附近海域，展開海上聯合訓練。訓練內容假定展開海難救助，透過分享資訊，以及劃分、調整搜索海域等，提高相互配合度。

報導稱，海上保安廳6月曾私下派遣官員前往台灣，與5月上任的新任海巡署長張忠龍會面，加深交流。海巡署的「巡護8號」去年8月曾駛進東京台場碼頭進行整補作業，是台灣巡護船睽違10年靠港東京灣。

另一方面，常態化進入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域的中國海警局今年5月下旬首次參與在台灣周邊的中國陸海空軍聯合軍事演習，在周邊海域展開「執法巡邏」。

中國持續在日本最南端的沖之鳥島周邊進行海洋調查與軍事演習，6月中旬在沒事先說明情況下，在日本延長大陸棚「四國海盆海域」西北部設置小型浮標，遭日方抗議。