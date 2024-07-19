川普前國安顧問籲台增國防支出 政院：預算穩定增加

前美國總統川普任內擔任國安顧問的歐布萊恩日前呼籲，台灣應增加國防支出至GDP的5%。行政院今天說，台灣國防預算穩定增加，但對人民的照顧也在持續增加，因為照顧人民生活與守護自由民主生活模式一樣重要。

美國共和黨總統參選人川普（Donald Trump）日前指「台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費」；歐布萊恩（Robert O’Brien）也提到，台灣應增加國防支出，展現防衛意志，並且呼籲台灣應增加國防支出至GDP的5%。

行政院發言人陳世凱今天陪同行政院長卓榮泰接見「世界台灣商會聯合總會第30屆回國訪問暨投資考察團」後，接受媒體時事聯訪。

談到歐布萊恩的言論，陳世凱說，中國武力脅迫台灣，所以政府要非常努力守護台灣民眾的民主自由生活模式，從過去到現在，台灣的國防預算也穩定成長當中。

陳世凱表示，但對政府而言，照顧民眾的生活，還有守護台灣人民自由民主生活模式，都是一樣重要，也因此包含教育、照護幼兒長照等預算，也都穩定增加。

此外，媒體詢問國民黨立委洪孟楷針對川普的保護費，批評民進黨政府一直聽美國爸爸的話，一直增加國防預算，是否會離戰爭更近，陳世凱則說，台灣沒有美國爸爸，也沒有中國爺爺，大家守護的是台灣母親，也是守護台灣民眾的自由民主生活模式。

他說，大家應該要清楚，是因中國武力脅迫台灣，所以政府要更努力守護台灣民眾的民主自由生活模式。

至於媒體追問，前立委郭正亮批評台積電快變成美積電，陳世凱表示，台積電在台灣無論是北、中、南到處都有廠，而且所有的廠大部分都在台灣，在美國目前連一個廠都還沒蓋起來，郭正亮的發言沒有依據，也顯示非常不了解台積電。