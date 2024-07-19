快訊

川普2.0要讓美國再次富裕 新政會演變成全球經濟災難？

巴黎奧運／日本女子體操隊長被爆未成年吸菸 恐離開代表隊

葉元之揭國語辭典亂象 教育部辦「全民來找碴」揪錯

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
教育部國語辭典頻出包，國民黨立委葉元之上個月質詢時建議，請教育部舉辦「全民來找碴」活動，提供獎勵，讓全民一起來抓錯。圖／聯合報系資料照片
教育部國語辭典頻出包，國民黨立委葉元之上個月質詢時建議，請教育部舉辦「全民來找碴」活動，提供獎勵，讓全民一起來抓錯。圖／聯合報系資料照片

教育部國語辭典頻出包，國民黨立委葉元之上個月質詢時建議，請教育部舉辦「全民來找碴」活動，提供獎勵，讓全民一起來抓錯。葉元之今天表示，他收到教育部來函，確定教育部將於9月份舉辦「全民來找碴」活動，將提供千元禮券跟獎狀，鼓勵全民一起修正國語辭典。

葉元之日前揭發國語辭典亂象，例如詞語「點點點」例句，竟是「兩人進到房間裡面，接下來事情點點點」，容易讓人聯想到帶有「性暗示」；此外，還有民眾陳情指出，國語辭典中稱「密西西比河」是「世界上最長的河流」，但實際上世界最長的河流應該是尼羅河。結果民眾熱心提供意見，教育部卻回文，「要找專家研議」，顯見教育部對國語辭典修正漫不經心。

葉元之表示，現代社會網路資訊雖多，但提供正確訊息的國語辭典一旦出包，對學生、對有需要查詢的民眾來說都很困擾，在他強力質詢後，教育部長鄭英耀從善如流，當場允諾將舉辦「全民來找碴」活動。

根據教育部的回復公文，「全民來找碴」活動將利用國教院常設的辭典意見信箱辦理，若指出辭典錯誤，讓辭典予以修訂，國教院將致送感謝狀，並於感謝狀中敘明來函者促使修訂之詞條數量。若民眾有促成10條（含）以上辭條修訂，教育部會致送1000元禮券、5到9條者致送500元禮券、3到4條者致送200元禮券；每半年統計一次，活動預計9月份開始，今年底會進行第一次的統計與贈獎。

教育部將於9月舉辦「全民來找碴」活動，利用國教院常設的辭典意見信箱辦理，若指出辭典錯誤，讓辭典予以修訂，國教院將致送感謝狀，並於感謝狀中敘明來函者促使修訂之詞條數量。圖／葉元之辦公室提供
教育部將於9月舉辦「全民來找碴」活動，利用國教院常設的辭典意見信箱辦理，若指出辭典錯誤，讓辭典予以修訂，國教院將致送感謝狀，並於感謝狀中敘明來函者促使修訂之詞條數量。圖／葉元之辦公室提供

教育部 禮券 葉元之

延伸閱讀

陳耀祥任期屆滿就下台 葉元之：萬年委員不為社會接受

避免無限期延任！國民黨立委葉元之提修正案 為力阻NCC萬年委員

民進黨全黨殺一人？ 黃揚明曝這人被罷免就慘了：藍營恐一路潰敗

葉元之、王定宇狹路相逢 為動用警察權相互飆罵

相關新聞

新潮流3席常委不再分北中南 南流全拿看賴清德強勢領導

民進黨全國黨代表大會21日將改選黨內權力核心。黨內人士表示，這次中常會改組態勢，親賴系統以新潮流為骨幹，將取得過半席次；...

王世堅、陳亭妃進綠中執會 非賴系大砲扮黨內烏鴉

民進黨全國黨代表大會21日將改選黨內權力核心。黨內人士表示，這次中執委、中常委改組態勢，親賴系統以新潮流為骨幹，將取得過...

寄2萬份罷免查詢單被控不中立 謝國樑駁：沒下指導棋

針對近日基隆市選委會陸續寄出罷免謝國樑連署書有疑義的查詢單，綠議員及公民團體指控將寄出2萬分，比罷韓多了90倍，質疑選委...

台積電變「美積電」？ 行政院：美國廠還沒蓋起來

美國共和黨總統候選人川普日前拋出台灣保護費說，前國安顧問歐布萊恩更拋出台灣國防預算應佔GDP的5%，引發各界議論。行政院...

2024總統大選藍花費2億、綠5億 柯文哲：一群騙子

2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲作為候選人之一，其政治獻金結餘款為三組候選人當中最多的。柯文哲今日表示，酸選舉費用...

內政部調查 50歲以上新住民77.3%選擇在台灣養老

內政部今天公布去年「新住民生活需求調查」結果，我國新住民以45至64歲中高齡居多，占45.6%，其次為35至44歲青壯年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。