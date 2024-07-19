卓榮泰：兆元投資台灣 將引導資金挹注政府戰略產業

行政院長卓榮泰今天表示，行政院經發會昨天通過的兆元投資國家發展計劃，預計設置促參推動小組，引導資金投資政府戰略產業，提供長期、安全且利潤合理的標的物，並會去除傳統法令限制。

卓榮泰今天在行政院秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、僑務委員會副委員長呂元榮、外交部次長田中光、經濟部次長何晉滄陪同下，於行政院大禮堂接見「世界台灣商會聯合總會第30屆回國訪問暨投資考察團」。

卓榮泰致詞指出，台灣在世界有176個商會，相當健全，總統賴清德常說，希望透過台商在各地的努力，讓台灣真正成為世界上經濟的日不落國，而事實上，台商在各僑居國努力發展，為台灣打出一條政府比較碰不到的路，可說是台灣成功之母，政府對此心中充滿感謝。

他表示，因應國際政治情勢，台商在當地國都有不少挑戰，政府會與台商取得更好的聯繫與合作，希望未來工作盡量契合台商需要。

行政院經濟發展委員會議昨天拍板兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心以及國家人才競爭躍升方案等。卓榮泰說，相信台商都有投入協助國家發展的實力，因此政府必須提供好的標的物、好的管道、優化程序、租稅減免等吸引資金返台投資，政院將透過院際跨部會平台，設置促參推動小組，導引台商或是保險業資金投資穩定、安全，且有合理投資利潤，符合國家重要政策與戰略目標的投資標的。

他強調，政府將透過6年時間打造具有台灣特色的亞洲資產管理中心，引進資金有效運用，同時提出國家人才競爭躍升方案，期待在2028年之前培養20萬AI人才協助產業數位轉型，並引進12萬外國人才等。

卓榮泰說，政策目標訂定後今天起開始執行，歡迎台商關注兆元投資方案，希望能契合大家對台灣的投資信心，讓台灣藉此引入資金與人才。

他表示，8月經濟發展委員會顧問會議後，期盼能提出台灣未來4年新建設、新政策，這才是台灣經濟命脈跟走向，也希望台商時時關心台灣的發展，能否與台商當地國做更多連結。

世界台灣商會聯合總會總會長李天柒指出，海外台商資金可能超過新台幣10兆，因此資金回國不是問題，問題是海外台商多是傳產起家，不懂如何投資高科技產業，加上台商也會憂慮課稅問題，盼政府保障回台投資資金能好好運用，「海外台商都在渴望政府帶給大家正確方向」。