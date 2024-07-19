台積電變「美積電」？ 行政院：美國廠還沒蓋起來
美國共和黨總統候選人川普日前拋出台灣保護費說，前國安顧問歐布萊恩更拋出台灣國防預算應佔GDP的5%，引發各界議論。行政院發言人陳世凱表示，台灣的國防預算在穩定成長中，其他教育、長照預算也同樣重要。另一方面，前立委郭正亮擔憂川普可能將台積電變成「美積電」，陳世凱說，郭正亮的說法沒依據，更是不了解台積電。
陳世凱批評，郭正亮應該是不熟悉台積電。他指出，台積電無論在台灣北、中、南各地都在蓋廠，所有工廠也大都在台灣，據他理解，台積電在美國目前一個廠也還沒蓋起來，所以郭正亮的說法沒有依據，更不了解台積電。
陳世凱表示，由於中國對台灣的武力威脅，使得政府守護台灣人民的自由民主生活模式就必須非常努力，台灣的國防預算也在穩定成長中。
陳世凱指出，雖然國防預算穩定成長，但政府對人民的照顧也是不斷增加，包括教育、照顧幼兒、長照等預算也同樣穩定增加。他強調，照顧人民以及守護台灣人民的自由民主生活模式都是一樣重要。
面對國民黨立委批評民進黨政府對「美國爸爸」總是照單全收，陳世凱則強調，台灣沒有美國爸爸或中國爺爺，守護的是台灣母親，政府要更加努力守護人民的民主生活，大家都很清楚是因中國的武力威脅。
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