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被疑對鄭文燦、楊文科雙標 黃國昌：不容忍貪汙圖利

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片

繼海基會前董事長鄭文燦傳涉貪遭羈押禁見後，新竹縣長楊文科也傳涉圖利廠商。民眾黨立法院黨團總召黃國昌被質疑鄭文燦案發生時，連發9篇的臉書貼文，但對楊文科案無發表太多看法。黃國昌今日回應，任何形式的貪汙圖利在台灣社會本就無法被容忍，楊文科要交代清楚。

黃國昌表示，任何形式的貪汙圖利在台灣社會本就無法被容忍，楊文科面對這樣的事情，必須要跟新竹縣民，特別是竹北市民，交代清楚，當初新竹縣政府怎麼同意復工的。因為當初同意復工的決定，造成非常多竹北市民的生活、居家安全遭到影響，這件事情楊文科有必要給所有新竹縣民跟竹北市民非常清楚的交代。

黃國昌提到，至於楊文科說他的案子跟鄭文燦不一樣，楊文科說他沒有拿錢，楊的事情由自己去司法程序面對。他真正關心的事情是，新竹縣政府當初錯誤的決定對於新竹縣民、竹北市民所造成的傷害，特別是竹北市房價漲得亂七八糟，非常多年輕人在竹北市買房子，房貸是要背非常久，發生這樣的事情，楊文科有必要要給清楚交代。

黃國昌又說，至於裡面責任最重的豐邑集團，他也不曉得該怎麼講，長袖善舞，政治獻金給很多，不要以為自己政治獻金給很多，就可以為所欲為，在新竹縣、新竹市統統都是一樣。

北市 新竹 楊文科

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