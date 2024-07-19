快訊

死不認錯「12星座屁孩篇」…火象我不可能錯、土象有證據嗎、風象拖人下水

獨／自稱「學渣」卻擠進國考窄門　她蹺課太多司法官的夢飛了

快訊／你也是嗎？微軟系統全球大當機 眾人全都「藍畫面」卡爛：下班了啦

出席活動同框李全教 劉世芳：受邀祝賀與政治無關

中央社／ 台北19日電

媒體報導，民進黨秘書長林右昌、內政部長劉世芳出席宮廟活動時，與曾涉賄選案的前台南市議長李全教同框。劉世芳今天表示，她是受邀出席，現場有誰出現，她沒有意見，她只是去祝賀，跟政治沒有關係。

台視昨天報導，指林右昌與劉世芳造訪土城順聖宮，但兩人意外同框涉及2014年議長賄選案的前台南市議長李全教，引發關注。

劉世芳今天出席「112年新住民生活需求調查案」成果發表記者會，會後被媒體追問與李全教同框訊息。

劉世芳表示，立法院內政委員會的民進黨立委吳琪銘是順聖宮的榮譽主委，因此邀請她過去，現場有誰出現，她都沒有意見，因為這是對外公開場合，誰來都一樣，她只是去祝賀順聖宮的週年活動，跟政治沒有關係。

此外，民眾黨主席柯文哲因過去也曾與李全教同框挨批，媒體上午也詢問如何看待林右昌、劉世芳與李全教同框一事。

柯文哲表示，這種場合他不會多講什麼，因為李全教就站在旁邊，不然能怎麼樣。

劉世芳 李全教 林右昌

延伸閱讀

新住民基本法納陸配 劉世芳：入籍年限受兩岸條例規範

2024總統大選藍花費2億、綠5億 柯文哲：一群騙子

增三級機關護新住民權益 內政部：「署」已額滿先設籌備處

推動淨零轉型、強化社會溝通 劉世芳視察國家公園署

相關新聞

【即時短評】展現領先態勢？ 川普全代會大談團結鮮談拜登

共和黨全代會在雷鳴般的掌聲中落幕，美國前總統川普正式接受共和黨提名參選。川普於會中用動人的口吻發表演說，再加上敷在右耳槍...

新潮流3席常委不再分北中南 南流全拿看賴清德強勢領導

民進黨全國黨代表大會21日將改選黨內權力核心。黨內人士表示，這次中常會改組態勢，親賴系統以新潮流為骨幹，將取得過半席次；...

王世堅、陳亭妃進綠中執會 非賴系大砲扮黨內烏鴉

民進黨全國黨代表大會21日將改選黨內權力核心。黨內人士表示，這次中執委、中常委改組態勢，親賴系統以新潮流為骨幹，將取得過...

台積電變「美積電」？ 行政院：美國廠還沒蓋起來

美國共和黨總統候選人川普日前拋出台灣保護費說，前國安顧問歐布萊恩更拋出台灣國防預算應佔GDP的5%，引發各界議論。行政院...

不義遺址保存專法拍板 藍委：好壞歷史都要保存

行政院會昨拍板「不義遺址保存條例」草案，明定應豎立歷史標誌、數位虛擬重建等多元模式，若破壞公有不義遺址，最重可處5年徒刑...

共和黨全代會談話只提2次 學者：川普現在罵拜登沒意義

一連四日的美國共和黨全國代表大會18日進入最後一晚，美國前總統川普壓軸登台並開始發表談話，並正式接受共和黨提名角逐白宮。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。