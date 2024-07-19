出席活動同框李全教 劉世芳：受邀祝賀與政治無關

媒體報導，民進黨秘書長林右昌、內政部長劉世芳出席宮廟活動時，與曾涉賄選案的前台南市議長李全教同框。劉世芳今天表示，她是受邀出席，現場有誰出現，她沒有意見，她只是去祝賀，跟政治沒有關係。

台視昨天報導，指林右昌與劉世芳造訪土城順聖宮，但兩人意外同框涉及2014年議長賄選案的前台南市議長李全教，引發關注。

劉世芳今天出席「112年新住民生活需求調查案」成果發表記者會，會後被媒體追問與李全教同框訊息。

劉世芳表示，立法院內政委員會的民進黨立委吳琪銘是順聖宮的榮譽主委，因此邀請她過去，現場有誰出現，她都沒有意見，因為這是對外公開場合，誰來都一樣，她只是去祝賀順聖宮的週年活動，跟政治沒有關係。

此外，民眾黨主席柯文哲因過去也曾與李全教同框挨批，媒體上午也詢問如何看待林右昌、劉世芳與李全教同框一事。

柯文哲表示，這種場合他不會多講什麼，因為李全教就站在旁邊，不然能怎麼樣。