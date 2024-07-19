立院決議解除赴陸禁團令 黃國昌：幫執政黨架下台階

立法院會日前通過國民黨立法院黨團提出解除赴陸禁團令的決議，不過從行政院長卓榮泰、陸委會主委邱垂正到交通部長李孟諺的回應來看，被認為執行決議的意願不高。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今日表示，民眾黨支持國民黨的提案，事實上是在幫執政黨架下台階，盼做出正確選擇。

卓榮泰17日表示，立法院做出此種決議，如果未來國人前往，發生料想不到的行為，還是要行政院負責，而非立法院負責，他也希望立委們了解，對於國人的人身安全，必須要能負得起責任。

邱垂正18日說，目前國人赴中國大陸的風險還是很明顯，除了很多國安法令，特別是對台的22條懲治台獨意見，若這些安全事由還沒去除，呼籲國人目前赴中港澳仍得審慎評估其必要性，確保自己的安全及權益。

李孟諺16日下午出席「2024年台灣新車安全評等（TNCAP）論壇」致詞，面對禁團令今年是否有望解除，李未正面答覆，僅說逐步有相關進展，包含小的進展，如前往馬祖踩線，重申期待有進一步開放措施。

黃國昌說，維護台灣的尊嚴跟對等是台灣民眾黨非常重要的核心價值，但在此前提下，也非常重視兩岸要能溝通對話。特別是民間的交流跟對話，不應被政治的意識形態所綁架。

黃國昌認為，這次通過解除赴陸禁團令決議，起初在民進黨推出禁團令時，他就請教時任行政院長陳建仁，請問禁團令的法令基礎是什麼？不要忘了台灣是法治社會，要限制人民的行動自由，請問法律授權基礎是什麼？陳建仁答不出來，到現在民進黨政府也無法清楚講一個有法律授權的依據。

黃國昌強調，民眾黨支持國民黨的提案，事實上是在幫執政黨架下台階，希望能重新考慮對於台灣的觀光業，對於台灣非常多做小生意的民眾、基層員工的生計影響，也希望藉由促進良好的民間交流跟對話來降低兩岸不斷上升的敵意螺旋，希望行政部門能夠體察民意，希望行政部門可以看見基層民眾面臨的困境，做出正確的選擇。

針對民眾黨主席柯文哲先前同框李全教遭綠營攻擊，民進黨秘書長林右昌、內政部長劉世芳也同台李全教等，黃國昌說，民進黨的雙標是今天才是新聞嗎？當初為了李全教的事情，民進黨是如何辱罵他？結果林右昌跟跟李全教站在一起好棒棒，他就問一句，民進黨的標準到底是什麼，可不可以請民進黨主席賴清德告訴全體國人，是只有民進黨的可以，其他人不行？