藍批轉型正義讓三軍儀隊曬太陽 綠反轟：撕裂族群鬧笑話

中正紀念堂三軍儀隊自15日起移出蔣公銅像大廳，改至室外民主大道定時操演。國民黨立委柯志恩日前批評，讓儀隊在烈日下表演宛如酷刑，到底是哪門子的「轉型正義」。民進黨立委林楚茵今天表示，國民黨造謠國防部讓三軍儀隊曬太陽，宛如酷刑，事實上三軍儀隊從原本長時間站哨，改為早上9時到下午5時間整點巡查演訓，國民黨不只撕裂族群，也讓國際社會看笑話。

林楚茵指出，台灣轉型正義走了這麼多年，終於在今年7月15日解嚴紀念日，將三軍儀隊訓練展示移出銅像大廳，改在主堂體正前方的民主大道。這代表中正紀念堂是大家的、儀隊表演也是全台灣人民都可以看的；也代表台灣與全球民主國家往相同目標前進。

林楚茵批評，國民黨格調很低，滿心想著政治操作，就說別人都在政治操作，難道他們是認為，三軍儀隊只能表演給蔣介石看嗎？面對轉型正義，國民黨只會造謠撕裂族群，造謠國防部讓三軍儀隊曬太陽，宛如酷刑。

林楚茵說，三軍儀隊從原本長時間站哨，改為早上9時到下午5時間的整點巡查演訓，每趟全程15分鐘，國民黨是巨嬰，但國軍不是，國民黨只會罵罵好造謠，不只撕裂族群，也讓國際社會看笑話。