快訊

川普2.0要讓美國再次富裕 新政會演變成全球經濟災難？

巴黎奧運／日本女子體操隊長被爆未成年吸菸 恐離開代表隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍批轉型正義讓三軍儀隊曬太陽 綠反轟：撕裂族群鬧笑話

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
三軍儀隊撤出中正紀念堂堂體，引發大熱天要求儀隊在戶外操演是否合理的質疑。圖／聯合報系資料照片
三軍儀隊撤出中正紀念堂堂體，引發大熱天要求儀隊在戶外操演是否合理的質疑。圖／聯合報系資料照片

中正紀念堂三軍儀隊自15日起移出蔣公銅像大廳，改至室外民主大道定時操演。國民黨立委柯志恩日前批評，讓儀隊在烈日下表演宛如酷刑，到底是哪門子的「轉型正義」。民進黨立委林楚茵今天表示，國民黨造謠國防部讓三軍儀隊曬太陽，宛如酷刑，事實上三軍儀隊從原本長時間站哨，改為早上9時到下午5時間整點巡查演訓，國民黨不只撕裂族群，也讓國際社會看笑話。

林楚茵指出，台灣轉型正義走了這麼多年，終於在今年7月15日解嚴紀念日，將三軍儀隊訓練展示移出銅像大廳，改在主堂體正前方的民主大道。這代表中正紀念堂是大家的、儀隊表演也是全台灣人民都可以看的；也代表台灣與全球民主國家往相同目標前進。

林楚茵批評，國民黨格調很低，滿心想著政治操作，就說別人都在政治操作，難道他們是認為，三軍儀隊只能表演給蔣介石看嗎？面對轉型正義，國民黨只會造謠撕裂族群，造謠國防部讓三軍儀隊曬太陽，宛如酷刑。

林楚茵說，三軍儀隊從原本長時間站哨，改為早上9時到下午5時間的整點巡查演訓，每趟全程15分鐘，國民黨是巨嬰，但國軍不是，國民黨只會罵罵好造謠，不只撕裂族群，也讓國際社會看笑話。

中正紀念堂 國民黨 國防部 林楚茵

延伸閱讀

董念台傳簡訊給立委揚言「黑鷹滅青鳥」 北檢已分案偵辦

民進黨立委遭簡訊恐嚇揚言要「黑鷹滅青鳥」 警政署：絕不容忍

收到黑鷹滅青鳥威脅簡訊 多名綠委報案：絕不容忍

影／控林楚茵「惡人先告狀」 王鴻薇備好驗傷單喊告：正當防衛還擊

相關新聞

新潮流3席常委不再分北中南 南流全拿看賴清德強勢領導

民進黨全國黨代表大會21日將改選黨內權力核心。黨內人士表示，這次中常會改組態勢，親賴系統以新潮流為骨幹，將取得過半席次；...

王世堅、陳亭妃進綠中執會 非賴系大砲扮黨內烏鴉

民進黨全國黨代表大會21日將改選黨內權力核心。黨內人士表示，這次中執委、中常委改組態勢，親賴系統以新潮流為骨幹，將取得過...

寄2萬份罷免查詢單被控不中立 謝國樑駁：沒下指導棋

針對近日基隆市選委會陸續寄出罷免謝國樑連署書有疑義的查詢單，綠議員及公民團體指控將寄出2萬分，比罷韓多了90倍，質疑選委...

台積電變「美積電」？ 行政院：美國廠還沒蓋起來

美國共和黨總統候選人川普日前拋出台灣保護費說，前國安顧問歐布萊恩更拋出台灣國防預算應佔GDP的5%，引發各界議論。行政院...

2024總統大選藍花費2億、綠5億 柯文哲：一群騙子

2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲作為候選人之一，其政治獻金結餘款為三組候選人當中最多的。柯文哲今日表示，酸選舉費用...

內政部調查 50歲以上新住民77.3%選擇在台灣養老

內政部今天公布去年「新住民生活需求調查」結果，我國新住民以45至64歲中高齡居多，占45.6%，其次為35至44歲青壯年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。