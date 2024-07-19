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王世堅、陳亭妃進綠中執會 非賴系大砲扮黨內烏鴉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
英系大砲、立委王世堅將前進民進黨中常會，與民進黨主席賴清德未來互動受矚目。圖／聯合報系資料照片
英系大砲、立委王世堅將前進民進黨中常會，與民進黨主席賴清德未來互動受矚目。圖／聯合報系資料照片

民進黨全國黨代表大會21日將改選黨內權力核心。黨內人士表示，這次中執委、中常委改組態勢，親賴系統以新潮流為骨幹，將取得過半席次，非賴系雖然居少數，但上陣人選不乏重砲手，例如英系代表王世堅、台南立委陳亭妃等人，未來賴清德主持中執會，「黨內烏鴉」的異議仍具相當力道。

民進黨每周三固定召開中常會，遇修改組織章程或重大決議時，則擴大召開中執會。本屆改選已在日前投票選出309席票選全國黨代表，再加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，這617票將在全代會時改選中執委、中評委；按照規定，全國黨代表選出30席中執委後，再從這30席中執委選出10席中常委。

派系人士表示，前總統蔡英文卸任後，英系還剩下多少影響力，是本屆重點觀察指標，過去英系在中常會有2席中常委，有時還能奧援其他派系，但從這回黨代表得票估算，力守2席中常委恐有挑戰。按照英系規畫，蘇治芬是搶救中的第二席中常委，王世堅則在安全名單內。

派系人士指出，全代會另一個觀察點是陷入分裂危機的正國會，正國會目前掌握2席中常委，立委陳亭妃遭除名後，仍自立門戶力拚中常委，結果如何黨內高度關注；若陳亭妃未成功爭取到中常委，未來就只能以中執委身分，參加中執會。

黨內人士表示，民進黨重大議案，諸如縣市長提名辦法，都是在擴大舉行的中執會討論後通過，親賴派就算成功阻擋陳亭妃前進中常會，仍難擋陳亭妃依舊會是中執委的狀況，遑論英系重砲手王世堅更是高機率當選中常委。未來賴主席主持會議，縱有過半「信賴」夥伴加持，如何擺平黨內異議，挑戰仍不小。

中常委 民進黨 王世堅 賴清德 陳亭妃

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