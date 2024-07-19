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林佳龍：台商是經貿外交先鋒 外交部做台商後盾

中央社／ 台北19日電

外交部林佳龍18日接見世界台灣商會聯合總會訪問團，林佳龍於社群媒體發文表示，感謝台商作為「台灣經貿外交的先鋒」，也承諾外交部會強化各駐外館處和台商的聯繫與服務，做所有台商的後盾。

世界台灣商會聯合總會回國訪問團18日拜會外交部長林佳龍，林佳龍事後在臉書發文指出，當年台商帶著一個皮箱走遍世界，將台灣的優質產品推展到全世界，如今開花結果讓台灣成為世界不敢忽視的貿易、經濟與科技大國，「台商就是台灣經貿外交的先鋒」。

林佳龍說，感謝世界台商總會積極協助政府政策，5月率團前往立陶宛考察，不僅與立陶宛在智慧城市、AIoT及創新產業上合作，更成立「立陶宛台商會」，不僅深化雙邊交流，更鞏固台灣與立陶宛的雙邊關係。

林佳龍表示，外交部要落實賴總統「經濟日不落國」目標，將結合資金、科技與人才，推展經貿外交與榮邦計畫，透過經貿投資拉近台灣與理念相近國家的距離，也讓台商在供應鏈重組的關鍵時刻，得以搶占商機，讓台灣與友邦共榮、共好。

林佳龍進一步指出，世界台商總會長期響應政府的政策，並與外交部全球駐外館處緊密配合，當台灣或國際社會需要時，就會挺身而出，彰顯「Taiwan ishelping（台灣正在幫忙）」的精神。

林佳龍說，未來外交部也會強化與重要貿易國的關係，包括簽訂投資保障協定等，並加強各駐館與台商的聯繫與服務，攜手為台灣共同打拚，「讓外交部成為所有台商的後盾」。

台商 外交部 林佳龍

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