崁頂鄉長罷免案送交提議人名冊 廖國富籲理性看清真相

屏東縣崁頂鄉民發動罷免鄉長廖國富案，今上午罷免案提議人之領銜人吳文源率領6名鄉親到屏縣選委會，送交123人簽名提議人名冊。吳文源批，鄉長對納骨堂回饋金遲不執行，沒有擔當、應下台。廖國富駁斥，為讓回饋金的辦法公開透明，已擬定新的發放計畫，送交代表會審議，若作業順利最快明年2月可以發放。縣選委會表示，已收到提議申請，有25天審核期。

屏東縣崁頂鄉民發動罷免鄉長廖國富，也是屏東縣地方自治史鄉鎮長遭提案罷免首例，先前是2017年東港鎮大鵬里長、南州鄉壽元村長遭提案罷免，大鵬里投票否決，壽元村長遭罷免。

崁頂鄉民吳文源說，崁頂鄉納骨堂興建，經過兩屆鄉長任期，鄉公所與崁頂村後壁厝部落1到3鄰鄉親數次協調，在2021年12月10日與2022年9月1日經代表會修正通過，「屏東縣崁頂鄉公墓暨納骨堂使用管理自治條例」增修第28條，本納骨堂每年以銷售櫃位金額百分之十編列經費，回饋設籍崁頂村1到3鄰（後壁厝），中正路二百五十一之一號兩戶與中正路三百號四戶內人口。但公所卻遲不發，把責任推給縣府，沒有擔當，發動連署罷免鄉長。

崁頂鄉長廖國富是屏東縣33鄉鎮市長中最年輕者，台大畢業；廖國富駁斥，為讓回饋金辦法更公開、透明，公所重新擬定回饋金發放執行辦法，由公所發放，相關執行辦法已送交代表會審議，若順利的話最快明年2月可以發放。公所也有跟村民辦說明會說明，呼籲鄉親要理性，看清真相。

根據公職人員選舉罷免法規定，罷免分三階段，提議、連署、罷免，提議部分，取得選舉人數1％提案人，崁頂鄉2022年選舉人數是1萬1557人，1％提案人為116份。連署則是選舉人數10％，為1156份連署書。罷免投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。屏縣選委會受理第一階段提議，25天內審核。

屏東縣崁頂鄉民發動罷免鄉長廖國富案，今上午罷免案提議人之領銜人吳文源（右四）率領鄉親到屏縣選委會，送交123人簽名提議人名冊。記者劉星君／攝影

屏東縣崁頂鄉民發動罷免鄉長廖國富案，今上午罷免案提議人之領銜人吳文源（右一）率領鄉親到屏縣選委會，送交123人簽名提議人名冊，選委會受理申請。記者劉星君／攝影