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寄2萬份罷免查詢單被控不中立 謝國樑駁：沒下指導棋

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑今天回應說，選委會獨立運作，市府沒有任何的指揮，也沒有辦法下指導棋。記者游明煌／攝影
謝國樑今天回應說，選委會獨立運作，市府沒有任何的指揮，也沒有辦法下指導棋。記者游明煌／攝影

針對近日基隆選委會陸續寄出罷免謝國樑連署書有疑義的查詢單，綠議員及公民團體指控將寄出2萬分，比罷韓多了90倍，質疑選委會行政不中立。謝國樑今天回應說，選委會獨立運作，市府沒有任何的指揮，也沒有辦法下指導棋；二階「有可能會過，也可能不會過」，他們做好一切準備，正面迎接這個挑戰。

謝國樑今天上午出席文化觀光局展覽活動開幕會，媒體詢問基隆市選委會寄出查詢單，被質疑將寄出2萬分，比罷韓多了90倍，有這件事情嗎？寄出的條件是什麼，議員質疑是不是都由選委會說了算？還有人提及市長也預估二階會過關，請問市長怎麼看？

謝國樑回應說，基隆市選委會是由各個不同黨派、而且有很多法律專業律師組成小組，和市府沒有直接的關係，獨立職權行使，開會都獨立運作，市府沒有任何的指揮，也沒有辦法下指導棋。

謝國樑表示，他們一直都是很正面、樂觀的面對這件事情，二階在他來看，「有可能會過，也可能不會過」，不論會過還是不會過，他們都會做好一切的準備，正面迎接這個挑戰。

21日前總統馬英九將到基隆七堵南興市場為謝國樑加持，謝國樑說，馬前總統了解他上任後在市政預算上還了9億，因此周日要來幫忙宣導相關政策，歡迎熱愛中華民國、馬前總統的好朋友周日來買菜，支持馬前總統、支持謝國樑。

針對公民團體質疑現在基隆選委會行政不中立，要求主委方定安、總幹事張淵翔辭去兼職。謝國樑表示，選委會有不同黨派及專業律師組成，希望尊重他們的獨立職權行使。

基隆 罷免 謝國樑 選委會

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