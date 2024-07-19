會美前助卿羅伊斯 藍共和黨觀選團代朱立倫感謝挺台

國民黨代表團參與2024共和黨全國代表大會RNC，今（19）日進入重頭戲的第4天，總統提名人川普演說，而下午跨黨派代表團、外交部與國務院教育及文化前助卿羅伊斯（Marie Royce）等共和黨代表會面，談及台美文化、教育深化的期許。

國民黨表示，羅伊斯夫婿是長期最友台的聯邦眾議院外交委員會前主席羅伊斯（Ed Royce），國民黨副秘書長江俊霆、智庫副執行長凌濤，也代表黨主席朱立倫，向羅伊斯伉儷表達最誠摯的問候，感謝其夫婦長期對台灣的支持。

國民黨指出，過去朱立倫訪洛杉磯，曾剛下飛機抵達飯店即與羅伊斯對談，互動密切；美國國會訪問團訪台，羅也與朱立倫多次互動，針對台美關係、經貿交流、政黨外交等議題深入對談，雙方長期關係良好，有深厚友誼。因此，此次見面特別親切熟悉。

國民黨提到，席間瑪麗羅伊斯也分享她在川普政府底下的台美教育計畫「傅爾布萊特學者交流計畫（Fulbright Scholarship）」，席間凌濤提及曾獲選傅爾布萊特獎學金，雖然後來行程未能參與，但今年5月再度參與美國國務院「ACYPL領袖計畫」，恰巧瑪麗羅伊斯也曾受選為ACYPL成員兩次，雙方分享經驗，對推動交流深感支持。

國民黨指出，訪團成員駐美代表處秦日新、青年代表羅雍勝、康晉瑜也觀察，針對即將到來的11月美國總統選舉，討論美台選舉的選民資料保存方式，相較美國的選民資料公開透明兩黨皆可取得，台灣則由政府保存。

國民黨代表另外討論到「不在籍投票（Absentee Voting），美國在疫後也曾出現「幽靈投票」、「非美國公民投票」的情況，共和黨強調落實選民查驗工作，已成為今年美國大選重要議題，此情形與近期我國選罷法修法中有關連署格式，以及如何確認是本人連署問題的討論，似有異曲同工之處。