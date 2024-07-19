總統府音樂會首度結合奧運賽事 為選手加油

總統府音樂會20日登場，首度結合奧運賽事的舉行，邀請在荷蘭WMC世界音樂大賽拿下冠軍的西原高校行進樂隊，以及台灣音樂人等表演團體共同演出，總統賴清德表示，他會在觀眾席為大家鼓掌加油。

總統府今天發布新聞稿表示，由總統府與中華文化總會共同主辦的「2024總統府音樂會─自由之力」20日晚上7時到9時，總計2小時在兩廳院藝文廣場舉行。為了響應舉辦在即的巴黎奧運，總統府音樂會首度結合奧運賽事舉行，邀請音樂人共同參與，為國家代表團選手獻上台灣的加油聲，期盼「自由之力」助台灣好手一臂之力。這場音樂會為免費入場，歡迎民眾齊聚欣賞、齊心應援。

總統府提到，音樂會設計納入許多體育概念的巧思，呼應運動員在競技時的不同階段，包含「第一局：比賽開始」、「第二局：超越自我」、「第三局：擁抱挑戰」、「第四局：凝聚合作」、「第五局：榮耀自信」，集結華語、客語、台語及原住民族歌手與表演團體，交織古典音樂、流行音樂及表演藝術，一起唱出台灣的聲音。

總統府指出，演出內容跨世代、跨族群、跨領域，為總統府音樂會注入豐沛的音樂及文化能量，祝福奧運好手們在國際賽場大放光彩。

總統府強調，音樂會開放民眾自由入場，在藝文廣場設置3500張座椅供全民齊聚欣賞。今年受邀出席總統府音樂會的賓客除了邦交國使節、駐台代表及其文化專責機構負責人之外，也特別邀請歷屆奧運奪牌選手與這屆奧運參賽選手親友到場聆賞。

另外，也在電視及網路平台全程直播，包含「電視／MOD」華視主頻道、TaiwanPlus、中華電信MOD；「YouTube」總統府、文化總會、TaiwanPlus、三立LIVE新聞；「網路」總統府官網、Hami Video、Yahoo TV、LINE TODAY、SETN三立新聞網、愛樂電台官網；教育廣播電台則同一時間製作音樂會特別節目，中央廣播電台也將同步聯播，歡迎無法到場的樂迷朋友共同聆賞精彩演出。