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國防預算要占GDP5%? 柯文哲：3%就差不多
在美國前總統川普拋出台灣繳保護費一說後，川普前國安顧問歐布萊恩建議，台灣應該考慮至少將GDP的5%用於軍事。民眾黨主席柯文哲今日表示，台灣到3%就差不多。
針對歐布萊恩認為台灣國防預算應佔GDP的5%，柯文哲說，關於國防預算，前總統蔡英文任內，從2%增加到2.5%，當時總統大選時，基於綜合考量，台灣到3%就差不多，重點不是花多少錢而是內容。就目前，他個人考量國內狀況，也跟美方討論過，國防預算佔3%，從2.5%到3%，應該先這樣，至於到5%是否需要，到時再講。
針對傳美國總統拜登本周退選，柯文哲說，拜登是否退選，剩下沒多久，利弊參半。美國的國家問題、政黨問題，如果他是名嘴他就評論，在此場合就是保持觀察。
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