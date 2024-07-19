2024總統大選藍花費2億、綠5億 柯文哲：一群騙子

2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲作為候選人之一，其政治獻金結餘款為三組候選人當中最多的。柯文哲今日表示，酸選舉費用部分，「國民黨花不到2億，民進黨只花5億，你們相信嗎？一群騙子。」

監察院昨日公布2024總統大選候選人收支申報，於收支方面，賴清德與蕭美琴最多，超過5億元；最少是侯友宜、趙少康，收入約2億、支出1億9000多萬；柯文哲與吳欣盈為政治獻金結餘最多的候選人，約6000多萬元賸餘。

柯文哲說，選舉費用部分，「國民黨花不到2億，民進黨花5億，你們相信嗎？一群騙子。」他花3.4億，國民黨卻花不到2億，民進黨花5億，怎麼可能？制度訂在那裡，如何讓制度有作用，恐怕是監察院自己要去做的。

柯文哲提到，2014年國民黨副主席連勝文選台北市長，競選費用比他還低，從那天開始10年後，卻發生國民黨比他低，民進黨只比他多1億，他才不相信。

柯文哲解釋，選舉結餘款約6000萬，有1500萬是保證金退回，剩下4500萬。選後辦小草感恩會，大概花了1900萬，現在大概剩2100多萬，他希望台灣民眾黨是個選舉型組織，開始辦上課，未來主要做上課用。

至於柯文哲被問民進黨秘書長林右昌與李全教同台，他也曾與李同台過，他說，這種場合他不會多講，但「他（指李）就站在你旁邊，你想怎樣？」