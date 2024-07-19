范德賴恩連任歐盟執委會主席 賴總統發文恭喜

歐盟執委會主席范德賴恩獲歐洲議會表決同意連任下屆主席，總統賴清德今天在社群平台X恭喜范德賴恩連任，並期待促進台灣與歐盟之間更強健的關係，基於雙方共同堅持的人權與民主理念。

新一屆歐洲議會（European Parliament）在18日下午以401票贊成、284票反對的絕對多數通過范德賴恩（Ursula von der Leyen）連任歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席，所獲支持較5年前的383票還多。她是歐盟執委會史上第一位女性主席，也是半世紀來德國人首次擔任此職。

總統賴清德今天在社群平台X上發文表示，恭喜范德賴恩連任歐盟執委會主席，感謝對台灣海峽的和平穩定，表達穩健的支持。並期待促進台灣與歐盟之間更強健的關係，基於雙方共同堅持的人權與民主理念。