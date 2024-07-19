范德賴恩連任歐盟執委會主席 外交部致賀

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）獲歐洲議會表決同意連任主席。外交部致賀並表示，台歐關係在范德賴恩領導下持續增進，感謝她表達對台海和平穩定的關切。

歐洲議會18日以401票贊成、284票反對通過范德賴恩連任歐盟執委會主席；她在第2任期政綱提到，歐盟將與日本、韓國、紐西蘭和澳洲合作，「阻止中國透過軍事手段單方面改變現狀，特別是在台灣議題上。」

外交部今天發布新聞稿指出，恭賀范德賴恩順利連任，並已於第一時間透過X平台表達祝賀；同時感謝范德賴恩在政綱中表達對台海和平穩定的高度支持與關切。

外交部指出，歐盟執委會在范德賴恩帶領下，持續增進與台灣的關係，2021年發布的「歐盟印太合作戰略」共同報告中，首次稱台灣為歐盟在印太地區的重要合作夥伴，並指台海安全對歐洲的安全與繁榮具有直接影響。

外交部表示，范德賴恩近年也多次在雙邊及多邊國際場域中，重申對台海和平穩定的重視與支持。

外交部說，台灣與歐盟共享核心價值，將持續強化雙方經濟夥伴關係、在半導體等相關戰略產業建立供應鏈韌性、增進數位科技、綠色能源、科技文化等領域的合作，以及捍衛以規則為基礎的國際秩序，共創台歐盟互惠友好的新合作篇章。