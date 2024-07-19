綠支持度墜、賴清德聲望衝高 黃暐瀚曝原因：連任有望

海基會前董事長鄭文燦涉貪正羈押中，子弟兵、民進黨桃園市議員張肇良也因涉嫌關說昨收押，新竹縣長楊文科被控圖利建商豐邑機構遭訴。資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，在經過「鄭文燦收押」與「台南槍擊案」之後，不出意料，民進黨支持度下滑 4.3%，藍白都上升。不過，賴清德總統的個人聲望卻上升 1.7%，也就是說，黨下滑、賴上升，怎麼辦到的？

黃暐瀚說，很簡單，兩個方法：「肅貪」、「爭取中間選民與年輕票」。首先，肅貪部分，查鄭文燦、桃園市議員、楊文科，很明顯現在是屬於「無差別查賄」的階段。國民黨將重點放在「賴清德打壓政敵」，卻忽略了民眾對於政治人物涉貪的不滿。是不是「政治打壓」先不論，難道涉嫌收賄的人，就可以不辦嗎？

如果辦鄭文燦叫做排除2028的競爭對手，「楊文科難道也要選2028？」黃暐瀚表示，肅貪讓賴清德得分，獲得中間選民的支持，藍白似乎沒發現？

第二個方法是爭取中間選民與年輕選票。黃暐瀚表示，賴清德自參選總統之後，很認真在修改人設。4年前挑戰時任總統蔡英文，賴清德一口氣得罪了所有年輕英粉，這個形象很難洗回來，「事實證明這次大選年輕票整批（200萬）跑去投給柯文哲」。賴清德總統2028想連任，得爭取更多年輕人支持。

「所以，總統辦音樂會、養三腿狗、努力擺拍，上網跟年輕人玩脆（Threads）」。黃暐瀚表示，然後，青鳥行動是一個關鍵點，藍白批評青鳥，講得一無是處，年輕票自動跑回民進黨，喜歡賴威廉（指賴清德總統）。

黃暐瀚表示，同1份台灣民意基金會民調，賴清德總統的年輕支持度大幅上升，特別是20-24歲從原本的30幾趴，衝到63%，足足上升了26％。簡單說，賴清德總統用肅貪和爭取年輕票，穩穩維持5成民調，4成的得票，卻有5成的支持，肅貪讓賴清德總統變成「酷吏」，「但同時也可能讓他繼續連任」。