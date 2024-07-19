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竹縣長接班人 藍營4方角力

聯合報／ 記者王千豪蔡晉宇林銘翰巫鴻瑋吳傑沐／連線報導
新竹縣長楊文科被訴圖利建商，牽動縣長接班人布局。圖／聯合報系資料照片
新竹縣長楊文科被訴圖利建商，牽動縣長接班人布局。圖／聯合報系資料照片

新竹縣長楊文科被訴圖利建商，牽動縣長接班人布局。新竹縣為傳統藍軍優勢選區，檯面上常被點名的人選包括兩位在地國民黨立委林思銘、徐欣瑩及兼任新竹縣黨部主委的副縣長陳見賢，縣府教育局長楊郡慈；綠營方面，以竹北市長鄭朝方呼聲最高，但新竹縣市向來是第三勢力票倉，恐不會缺席。

新竹縣藍營要角直言，林思銘、徐欣瑩、陳見賢都志在必得，加上楊文科有自己想法，楊郡慈等嫡系人馬也在考慮中，因此藍營呈現四方角力，大家鴨子划水勤跑地方，意圖不言而喻，縣民也都看在眼裡。不過，楊文科出事，有中央資源的民進黨鄭朝方躍躍欲試，民眾黨也可能推人選參與，到時藍白票源重疊，內外情勢不容樂觀。

國民黨新竹縣議員林禹佑分析，林思銘、徐欣瑩、陳見賢的基層實力都不錯，要獲得傳統藍軍支持絕對沒有問題，但要如何在竹北市等外來人口中較多的地區脫穎而出，將是決勝關鍵。

民進黨人士分析，竹北市選民數占新竹縣總人口數超過三分之一，鄭朝方父親是前縣長鄭永金，卸任至今仍勤走基層，持續為鄭家累積人脈和實力，下次百里侯之爭，鄭朝方絕對是藍白陣營最強勁敵。此外，去年代表民進黨參選新竹縣第二選區立委的曾聖凱，學者形象清新，也被視為綠營未來在新竹縣布局的奇兵。

新竹市長高虹安是民眾黨籍，民眾黨在新竹縣、市議會各擁有一席與二席議員，前立委邱臣遠去年參選新北市立委落敗，今年二月一日就任竹市副市長，政壇解讀民眾黨有擴大新竹地區政黨版圖的意圖。民眾黨人士表示，該黨在新竹縣的政黨與總統得票率都是最高，支持率超過三成，代表三分天下趨勢。

國民黨立委林思銘說，竹縣選民已非傳統藍軍大本營，鄭朝方拿下竹北，未來國民黨無論派誰角逐縣長都是硬仗。民進黨縣議員蔡蕥鍹說，除去竹北，其他鄉鎮國民黨樁腳很穩定，她認為除了楊文科案，新竹市長高虹安是否被判刑，將是牽動二○二六新竹縣市長選舉布局的關鍵因素。

新竹 楊文科 貪汙

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