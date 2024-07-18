許勝雄代理海基會董座

海基會董事長職務懸缺十天後，陸委會昨（18）日宣布，即日起由海基會副董事長、金仁寶集團總裁許勝雄代理董事長一職。許勝雄表示，兩岸當前首重「對話」，上任後，希望推動多一點交流、減少彼此間的猜忌。

這是許勝雄第二度上陣救火代理海基會董事長。2020年8月時任海基會董事長李大維僅一個多月突然轉任總統府秘書長，當時也由許勝雄暫代董座，2023年2月李大維回鍋後，許勝雄才卸任。

而鄭文燦6月7日接任海基會董座後，涉賄遭收押，7月7日請辭，任期僅1個月。許勝雄再度臨危受命。

對於再度代理董座，對兩岸交流狀況的看法，許勝雄說，本來海基會就有做一些準備，也有些規劃，希望兩岸開始推動交流，近期人事剛好有些變動，但兩岸交流的主軸是不變的。

許勝雄引述孔子名言：「不在其位，不謀其政。」強調會腳踏實地，實事求是。他表示，既然暫代董事長，會扮演好自己的角色，過去已建立良好的關係與信賴基礎，相信能對兩岸和平發展有所貢獻。

許勝雄認為，兩岸有很多事可以做，目前兩岸的挑戰在於交流與對話不夠，一直相互猜忌，可能造成雙方直接聯繫就能解決的事付之闕如，若能多點交流、減少猜忌，就能免除不必要的困擾。現階段包括國際局勢、產業環境、兩岸投資交流等，大環境變化大，海基會希望能協助進行更快速的交流。

許勝雄再度「代理」海基會董事長，主要是正式董座人選需等海基會董監事臨時會議選出，第3季會議預計9月召開。外界傳聞海基會副董事長兼秘書長羅文嘉、前監委吳豐山接任呼聲高。