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2024總統大選政治獻金 賴蕭5.1億最高、柯盈餘額最多

中央社／ 台北18日電
監察院公布2024總統大選政治獻金會計報告書，民進黨「賴蕭配」收入5.1億元居冠。圖／聯合報系資料照片
監察院公布2024總統大選政治獻金會計報告書，民進黨「賴蕭配」收入5.1億元居冠。圖／聯合報系資料照片

監察院今天公布2024總統大選政治獻金會計報告書，民進黨「賴蕭配」收入5.1億元居冠、民眾黨「柯盈配」4億元居次、國民黨「侯康配」2億元最少；餘額則是柯盈配的6034萬元最多。

監察院今天在「政治獻金公開查閱平臺」公開第16任總統、副總統選舉及第11屆立法委員選舉擬參選人申報的會計報告書。

據民主進步黨推出的正副總統候選人賴清德、蕭美琴的收支結算表，收入總計新台幣5億1484萬4723元、支出5億715萬6685元，餘額768萬8038元。

中國國民黨推出的正副總統候選人侯友宜、趙少康的收支結算表中，收入2億158萬7882元、支出1億9542萬9000元，餘額615萬8882元。

台灣民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈的收支結算表中，收入4億697萬4802元、支出3億4663萬1953元，餘額6034萬2849元。

台灣民眾黨 餘額

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