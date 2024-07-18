「台灣」成美大選關鍵字 國民黨重申朱立倫2D戰略

國民黨代表團赴美出席2024共和黨代表大會，並在今午出席國家安全論壇（Polaris），國民黨代表團與各國駐美大使館共同受邀參加。國民黨表示，其中多位參議員提到「台灣的重要性」，強調美國應該強化自身領導地位，並提醒盟邦加強軍事嚇阻避免衝突發生。

與會的國民黨副秘書長江俊霆提到，聯邦參議員Bill Hagerty表示「美國要穩定世界局勢，就需要展現協助台灣防衛的決心。」彰顯參議員對友台的堅持。國民黨強調黨主席朱立倫的2D戰略，國防（Defense)與對話(Dialogue)兼顧，維持區域和平穩定發展。

國民黨表示，長期鮮明友台的聯邦參議員 Joni Ernst、Lindsey Graham，也強調「美國優先，絕對不是單獨只有美國（alone），而是美國應與盟友合作，協助烏克蘭與台灣自我防衛」。江俊霆對此也表示，共和黨的國防政策，國民黨將密切掌握，但「中華民國的自立自強」，是基本的準備。

國民黨代表團江俊霆、駐美代表處秦日新大使、智庫副執行長凌濤、青年代表康晉瑜、羅雍勝也與現場許多各國駐美大使館互動密切，近期對台海高度關切的前澳洲總理、澳洲駐美大使陸克文也兩度以中文親切問候國民黨代表團，雙方針對區域安全議題交換意見。

至於共和黨全代會第三天的焦點，則是副總統提名人范斯演說。國民黨表示，代表團觀察演說內容，范斯首先對獲得川普信任及提名表示感謝，接著以自身從俄亥俄州中城貧窮家庭努力向上的生命經驗出發，談及美國國內的經濟、失業、能源、毒品等問題，並重申共和黨重視邊境安全和家庭的保守社會價值，並重視軍人對國家的犧牲奉獻。

范斯最後強調，如果未來川普當選後將致力重建美國為世界領袖地位，以獲得各國尊敬，而一切政策以美國人民福祉為優先，將生產國內能源，取代向問題國家進口能源，並增加國內製造業生產，提高就業率及減少進口依賴，並與盟友共同維持世界和平。