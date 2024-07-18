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賴清德接見世總 承諾改善投資環境盼加碼回台投資

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見「世界台灣商會聯合總會第30屆回國訪問暨投資考察團」時表示，政府會持續改善國內投資環境，並積極與各國簽訂投資保障協定，希望結合台商力量，讓台灣產業更進步、經濟升級、社會更繁榮發展。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見「世界台灣商會聯合總會第30屆回國訪問暨投資考察團」時表示，政府會持續改善國內投資環境，並積極與各國簽訂投資保障協定，希望結合台商力量，讓台灣產業更進步、經濟升級、社會更繁榮發展。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見「世界台灣商會聯合總會第30屆回國訪問暨投資考察團」時表示，政府會持續改善國內投資環境，並積極與各國簽訂投資保障協定，希望結合台商力量，讓台灣產業更進步、經濟升級、社會更繁榮發展。

賴總統致詞時表示，世總夥伴除了在國外投資，也逐漸把投資標的移回台灣。他在行政院長任內推動包括歡迎台商回台投資、中小企業加速投資、根留台灣企業加速投資等「投資台灣三大方案」，已有超過1500家廠商審核通過，總投資金額超過2.3兆元，展現台商建設國家的實力。近日，行政院長卓榮泰也宣布將推動「大投資台灣」計畫，希望結合台商力量，讓台灣更進步繁榮。

賴總統指出，他在520就職演說中提及台灣產業未來發展的三大方向。第一，「前瞻未來、智慧永續」。科技代表未來，也創造未來。經過幾十年來大家的努力，台灣科技產業已打下相當基礎，我們要持續投資、運用科技，讓科技創新帶領台灣經濟發展，讓人民生活更好。妥善因應新時代來臨，讓台灣在因應氣候變遷、數位轉型的過程，成為智慧永續的國家。

賴總統說，第二，「競逐太空、探索海洋」。過去台灣主要在平地發展產業，而下個世代已經不同，「我們要在良好的產業基礎及工業條件下，發展太空相關的資通訊、中低軌道衛星及國防等產業」。另外，台灣是海洋國家，要善用海洋資源，豐富國人生活，更要投資、研究、保護海洋，讓台灣產業有新的發展面向。

賴總統表示，第三是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。政府會持續檢討台灣投資環境，解決投資所面臨的各項問題，讓台商及台灣中小企業都能加碼投資台灣。也積極與世界各國簽訂投資保障協定，讓台灣企業布局全球，得到保障。包括持續推進「台美21世紀貿易倡議」及申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓台灣產品行銷全世界。

賴總統期盼，在新時代的未來，台灣產業更進步、經濟升級、社會更繁榮發展。要達成這些目標，除了靠國人共同努力外，也需要仰賴台商的鼎力相助，提供專業經驗、技術及相關資訊。

台商 經濟發展 賴清德

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