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國民黨美選觀選團：多位參議員提台灣重要性

中央社／ 台北18日電
國民黨觀選團日前赴美。圖／國民黨提供
國民黨觀選團日前赴美。圖／國民黨提供

國民黨表示，赴美出席2024共和黨黨代表大會的國民黨觀選團，今天參加國家安全論壇（Polaris），與各國駐美大使館人員互動，會中有多位參議員提到「台灣的重要性」。

國民黨今晚發布新聞稿表示，國民黨觀選團受邀出席國家安全論壇，其中多位參議員提到「台灣的重要性」，強調美國應該強化自身領導地位，並提醒盟邦加強軍事嚇阻避免衝突發生。

國民黨副秘書長江俊霆說，聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）提及美國要穩定世界局勢，就需要展現協助台灣防衛的決心。這彰顯參議員對友台的堅持。

國民黨在會中也強調黨主席朱立倫的2D戰略，國防（Defense）與對話（Dialogue）兼顧，維持區域和平穩定發展。

國民黨表示，長期鮮明友台的聯邦參議員恩斯特（Joni Ernst）、葛蘭姆（Lindsey Graham）也強調「美國優先，絕對不是單獨只有美國（alone），而是美國應與盟友合作，協助烏克蘭與台灣自我防衛」。江俊霆對此表示，共和黨的國防政策，國民黨將密切掌握，但「中華民國的自立自強」是基本的準備。

國民黨指出，觀選團成員江俊霆、國民黨駐美代表秦日新、智庫副執行長凌濤、青年代表康晉瑜、羅雍勝也與現場許多各國駐美大使館人員互動密切；近期對台海高度關切的前澳洲總理、澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）也兩度以中文親切問候國民黨代表團，雙方針對區域安全議題交換意見。

國民黨 美國 議員

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