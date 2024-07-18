立院趁休會啟程拚外交 江啟臣將率團赴捷克、日、美

立法院第11屆第1會期16日落幕，立委們展開國會外交工作。身兼「中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會」會長的國民黨立委萬美玲，將率團前往捷克參訪；立院副院長江啟臣預計8月率團赴日本、美國等地進行交流活動。

萬美玲預計20日率6位國民黨立委前往捷克參訪，行程包括與台商、僑胞會面，以及參觀布拉格國家博物館、國科會捷克海外訓練基地、捷克查理大學等，並預計與捷克政府高層會面，增進台捷之間交流與合作關係。

萬美玲今天受訪表示，適逢台灣直飛捷克航班滿週年，及立法院正值休會期間，因此率領多位立委到捷克進行交流、訪問，期盼能增進台灣與捷克之間的友誼，為國會外交盡一份心力。

萬美玲也說，故宮預計明年將翠玉白菜等國寶送至捷克展覽，此行將提前了解相關規畫，以及國科會首座海外訓練基地的相關進程。過去台捷之間，官方與民間企業簽署科技、醫療、教育、博物館等多項備忘錄，亦希望透過此行掌握雙方合作狀況。

立法院副院長江啟臣除隨團與萬美玲等立委，至捷克訪問外，江啟臣也預計在8月2日率領朝野立委，至日本九州與日本國會議員交流，其中就包括與日本議員進行踢足球的活動。

此外，江啟臣還將在8月15日率立委至美國休士頓，參加全美同鄉聯誼會活動，據了解，此次除到美國與僑胞會面，江啟臣也會與當地美國議員會面交流，增進台美雙方的友誼。