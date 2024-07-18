總統府官宣新任駐法代表 保訓會主委郝培芝奧運後接任

總統府正式宣布，任命保訓會主委郝培芝為駐法國代表。接替將回台回任外交部政務次長的吳志中。

行政院長卓榮泰日前公布外交部政務次長職務由吳志中接任，由於巴黎奧運將於7月26日開幕，吳志中預計於奧運結束後返台，屆時駐法代表內定由現任保訓會主委、國家文官學院院長郝培芝接任。總統府今天傍晚同時公告，保訓會主委郝培芝另有任用應予免職，同時公布特任郝培芝為駐法國代表。

郝培芝為現任保訓會主委及國家文官學院院長，曾任陸委會諮委。曾在法國攻讀碩士及博士，取得法國巴黎第一大學政治學博士，並曾任台北大學公共行政暨政策學系教授、台灣大學國家發展研究所兼任教授、中央研究院訪問學人、國家文官學院講座教授。