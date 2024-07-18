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許勝雄回鍋代理海基會董事長 陸委會：平潭復航再等等

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
金寶董事長許勝雄回鍋代理海基會董事長。記者吳康瑋／攝影
金寶董事長許勝雄回鍋代理海基會董事長。記者吳康瑋／攝影

海基會董事長鄭文燦因為涉貪請辭，陸委會18日拍板，由副董事長許勝雄擔任代理董事長。陸委會副主委梁文傑於記者會也指出，針對平潭航線的恢復進度，仍要考量現實問題，如風浪不穩、需求量太小等問題。

許勝雄再度回歸

鄭文燦擔任海基會董事長，僅僅一個月的時間就宣布辭職，至今職位懸缺逾10天，梁文傑宣布，許勝雄將再度回鍋代理海基會董事長一職。許勝雄過去也曾在2020年至2023年間代理海基會董事長。

至於過去曾討論到平潭航線復航與兩岸海運與客運復航的評估進度，梁文傑指出，中國政府曾宣布，先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，才要讓福建居民赴台團隊旅遊。

平潭復航機會小

「這兩件事情是單獨考量，不接受用什麼樣條件交換，」梁文傑再次強調，且把平潭航線作為交換條件，也只有開放福建團客，跟疫情前全中國的團客都有機會來，是相當不同，所以平潭航線的存廢，還是會單獨考慮。

他也指出，平潭航線風浪很大，遇到旅客訂票，卻無法出航，衍伸出消費爭議的問題，再加上旅客需求量並不大，所以還在考慮中，更否認「不開放平潭航線是基於國防安全」的說法。

開放航點務實考量

至於對於開放航點的考量，梁文傑指出，客運航點對政府來說就是務實考量，要是國內航空公司都覺得沒有興趣或者會賠錢，「沒有辦法要求他要去經營航線」。他也指出，在大陸沒有開放團客與自由行來台灣的狀況下，「很多的航點顯然是營運就會賠錢」。

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梁文傑 海基會 陸委會

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