民進黨代表團赴美觀選：美政界極重視台灣議題

民進黨參與跨黨派觀選團,觀摩在美國密爾瓦基市舉行的「2024共和黨全國黨代表大會」。民進黨說明,代表團把握大會與周邊活動機會,積極與出席的政要互動,眾多講者公開發言,再次印證不論是共和黨或民主黨,美國政界都極為重視台灣議題。

民進黨今天發布新聞稿表示,「2024共和黨全國黨代表大會」(2024 Republican National Convention)美國時間17日來到第3天,民進黨主席特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、青年部主任阮俊達、駐美代表處主任蕭舜文參與外交部跨黨派代表團。

民進黨說明,代表團把握大會與周邊活動機會,積極和出席政要互動,也從眾多講者的公開發言中,再次印證不論是共和黨還是民主黨,美國政界都極為重視台灣議題。

民進黨表示,晚間大會開始前,代表團應邀出席Polaris國家安全組織(Polaris National Security)演講會及「Miami Meets Milwaukee」酒會,在團長陳明真帶領下,與Polaris國家安全組織創辦人歐塔加斯(Morgan Ortagus)、聯邦參議員葛蘭姆(LindseyGraham)、聯邦參議員恩斯特(Joni Ernst)、聯邦眾議員席曼尼茲(Carlos Giménez)、前白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)等人互動。

代表團成員、新北市議員陳乃瑜指出,透過第一線的選情觀察,可以發現台灣議題確實是國際關注的焦點,也在美國大選中持續引起討論。

陳乃瑜提到,不論是在共和黨全國黨代表大會或在周邊研討會中,都有許多講者主動提及台灣。例如,曾說服川普總統同意重大對台軍售案的共和黨資深聯邦參議員葛蘭姆強調「台灣很重要」(Taiwanmatters)、「美國優先但不代表只會獨善其身」(America first is not America alone),保護台灣免於侵略至關重要,更符合美國安利益。去年曾訪台的聯邦眾議員席曼尼茲也說,「我是台灣的大粉絲」。

代表團成員、高雄市議員邱俊憲則觀察,雖然此行主要目的是觀摩共和黨全國黨代表大會及周邊活動,但令人驚喜的是,各國駐美代表或公使也紛紛參與其中,所以能把握機會多加互動。

邱俊憲認為,台灣擁有民主自由的多元政黨,國內各政黨規畫重要黨內事務活動時可參考美國經驗,積極安排多元的周邊交流並多邀請各國友人參與,如此才能持續擴大台灣民主政黨與國際互動交往的能量。