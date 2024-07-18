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賴若拒做國情報告 藍：要向國人負起政治責任

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統賴清德表明拒絕到立院國情報告。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德表明拒絕到立院國情報告。圖／聯合報系資料照片

「總統賴清德若不來立法院國情報告，不只背棄競選承諾，還帶頭不守法，非常不可取！」針對賴清德多次表態釋憲前不會到立法院國情報告，國民黨團書記長洪孟楷受訪時表示，即使賴清德不來，也要按照法定程序回覆公文；學者曲兆祥受訪時指出，若緊急處分前不到立法院報告，恐有違憲疑慮，也有失總統威信。

立法院16日在國民黨與民眾黨合作下，依國會改革三讀通過之「立法院職權行使法」第15條之2的新規定，邀請賴清德總統至立法院進行國情報告。但總統府發言人郭雅慧火速回應指出，目前釋憲案及暫時處分案皆正由憲法法庭審理當中，在憲法法庭裁判前，任何憲政機關均不宜採取行動。

總統帶頭違法不可取

對此，國民黨立院黨團書記長洪孟楷受訪時表示，既然已經通過「總統赴立法院國情報告」的提案，立法院將依照法令規定，以正式公文書去函總統府邀請總統至立院做國情報告，至於總統若以腐儒心態，仍照媒體所言回函不來，也要公文書正式回覆。

至於國情報告的日期，則是尊重立法院長韓國瑜，當收到總統府回函後，再召集協商討論訂定之。國民黨團強調，如果賴總統真的要毀掉自己選舉的承諾，那也是元首帶頭不遵守法令的最差示範，他要向國人負起政治責任。

師大政研所教授曲兆祥受訪時也分析，由於現在立法院休會，加上大法官的緊急處分尚未公布，因此要認定是否違憲還太早。但若立法院在緊急處分前邀請賴清德，而他又不出席的話，確實有違憲的疑慮。他強調，雖然在法律上無法處罰總統，但「總統違憲」恐讓其失去威信，且民眾也跟著仿效，對我國民主政體的穩定恐有不小影響。

綠：合憲賴一定來

民眾黨方面，黨團總召黃國昌表示，何時要邀請總統、報告什麼事項都還未討論，請總統府不要這麼緊張，他呼籲賴清德應該好好思考，為什麼在政見發表會的時候說一套，那現在立法院都還沒有決定邀請時間的時候，馬上就變成另外一套說法，這樣的反覆如何跟人民解釋？

「若是在合法合憲的情況下，相信總統一定會到立法院國情報告。」民進黨團立院總召柯建銘說，立法院會通過總統赴立法院國情報告是非法決議，根據大法官釋字419號，立法院所做出的決議若違憲就屬無效。他強調，總統是憲法的守護者，藍白通過違憲的決議，叫總統如何到立法院國情報告？

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國情報告 立法院職權行使法 賴清德

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