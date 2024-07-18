代理鄭文燦一職！金寶許勝雄接任海基會董座 長年於海基會擔任要職

老牌電子大廠金寶（2312）董事長許勝雄傳自18日起，代理海基會董事長一職，而後續人事作業程序將依相關程序辦理。據悉，前海基會董事長鄭文燦於桃園市長任內，疑涉土地開發收賄遭查辦，雖多次交保，但最終仍遭收押禁見，而他也自月初正式請辭海基會董事長一職，而今日陸委會發言人則透露，後續將由金寶董事長許勝雄出面代理其職務。

許勝雄為金仁寶集團現任總裁，甫於今年五月剛卸下仁寶董事長一職，而他在海基會長年擔任要職，近日傳在海基會董座空缺一周後，終於點頭作為代理董座上任，而陸委會發言人梁文傑透露，許董事長將於今日上任後，正式開始代理海基會董事長職務，後續人事作業程序依相關程序辦理。

據悉，金仁寶集團從1973年金寶電子創立開始，迄今已跨越50周年，一路跟著台灣人一起成長，而許勝雄作為共同創辦人之一，也帶領旗下同仁不斷創造滿滿的商機，而他也曾向媒體分享，自己多年以來，建立起「以人為本」的集團思維，也希望讓同仁有個家的溫暖，而此次代理海基會董事長，也引發關注。