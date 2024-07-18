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海基會董座接替人選出爐！鄭文燦請辭後懸缺逾10天 陸委會：由許勝雄代理

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會宣布將由許勝雄代理海基會董事長。圖為許勝雄先前受訪。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會宣布將由許勝雄代理海基會董事長。圖為許勝雄先前受訪。（記者廖士鋒／攝影）

懸缺10餘天的海基會董事長一職人選終於有進展。陸委會18日宣布，陸委會委由海基會副董事長許勝雄代理董事長，這也表示，許勝雄將再度回鍋代理海基會董事長一職，接替因為貪汙案請辭的鄭文燦

上述消息由陸委會副主委梁文傑18日下午在記者會上主動宣布。

此前在2020年8月，時任海基會董事長李大維轉任總統府秘書長後，時任總統蔡英文於當月底委請副董事長許勝雄代理，同時也請時任總統辦公室主任詹志宏出任副董事長兼秘書長，相關程序經臨時董事會決議通過。

而李大維2023年2月回任海基會董事長，直到新任總統賴清德宣布由行政院副院長鄭文燦接任海基會董座，而鄭文燦6月7日上任，到7月7日請辭海基會董事長，任期僅1個月。

海基會 鄭文燦 陸委會

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