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批北市「應做但沒做」 教育部：當年就可將狼師停職

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
教育部次長張廖萬堅（左）。記者黃婉婷／攝影
教育部次長張廖萬堅（左）。記者黃婉婷／攝影

北市信義區幼兒園狼師案受害者增加，台北市政府遭批評行政怠惰。衛福部次長張廖萬堅稱，北市確實在程序跟調查上有許多「應該做但沒有做」的部分，譬如未有結案報告，或依2021年中央函知地方政府的相關處理機制，決議讓教保員請假或暫時離開校園靜候調查，未來將進一步釐清，地方是否有法令認識不足的狀況。

幼兒園狼師案案情擴大，張廖萬堅今天在行政院會後記者會指出，無論是台北市政府新聞稿，或家長陳情的相關描述，「確實發現台北市政府在程序調查上，有很多應該做但沒有做的」；他說，北市教育局身為第一線地方主管機關，應對疑似幼兒性侵的重大案件提高警覺，尤其幼兒表達能力不清，在調查上可以用更多元方式。

張廖萬堅說明，教育部早在2021年，也就是在第一案發生前，就已將「教育部強化幼兒園發生性別事件通報調查處理機制」函知直轄市跟縣市政府，其中針對幼兒疑遭受侵害事件通報的處理程序有明確規範，第一，要進行法定、校安通報，24小時內向直轄市及縣市政府的社政單位跟校政單位通報，也就是社會局跟教育局。

第二，張廖萬堅指出，要啟動危機處理機制，結合相關工作網絡，包括社工、醫療、家防中心介入，進一步釐清案情並給予幼兒跟家長協助；第三是藉由程序介入、實質調查後，做出移送司法或行政處分相關作為。

針對外界質疑為何不能將狼師暫時停職，張廖萬堅指出，事實上，在2021年的辦法中，就已告知地方政府可將教保員暫時停職，程序就是在司法調查期間，未具教師身份的教保員與助理教保員，經學校直轄縣市政府主管機關性平會或認定委員會的決議，可要該教保服務人員請假或暫時離開校園並靜候調查，維護幼兒權益。

不過，張廖萬堅說，在此案件上，只看到教育局說不足立案，但上述三個程序結束後，無論有沒有送司法調查或做行政處分，最後應該要有結案備查，這也是為什麼家長說一直得不到此事的調查過程。

「發生這種事情大家都非常痛心。」張廖萬堅表示，公權力伸張非常重要，能保障人民合法權利，讓社會知道真相跟善惡分際；地方政府有沒有善盡責任調查，這是此案重點，既然規定清楚、台北市教育局也有收到函件，教育部將進一步釐清，當時是不是法令認識不足。

北市 張廖萬堅 教育局

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