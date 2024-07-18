小笠原籲柯文哲選台中白營點讚 藍營：親征南、高艱困區才感人

日本政治學者小笠原欣幸在「東洋經濟」提出觀點，民眾黨要避免泡沫化，黨主席柯文哲2026年可以參選台中市長。台中政壇藍白看法歧異，民眾黨人士勸進贊成，藍營則認為在艱困選區打漂亮選戰才能感動選民。

小笠原欣幸認為台中是選舉「搖擺區」，適合柯文哲的政治特質，不論是否當選市長，都能為2028蓄積能量、創造聲浪。

據了解，柯文哲7月6日到台中參加潑水節活動，當天與中部多位中小企業主會面時，多人問及柯文哲未來動向，也有民眾黨人士建議柯文哲選台中市長，認為北部是國民黨有優勢，南部有民進黨，民眾黨則應學習日本第三大黨「日本維新會」，在第二大城大阪打下一片江山，屹立至今。

現場人士說，柯文哲當場未一口拒絕，也同意在台中扎根蓄積能量，但對選台中市長還沒有具體回應。

柯文哲大選在台中得票率居第二，拿30.1%。台中民眾黨前主委郭達鴻也多次建議柯文哲，中台灣對民衆黨友善，柯應長駐中部。

民眾黨台中市黨部主委江和樹多次表態，希望柯文哲參選台中市長，有利白營在地方布局2026年選戰。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，政治人物打選戰如果志不在贏，也贏不了，那無法蓄積能量，他建議柯文哲像蔡英文2010年選新北市長「御駕親征」，挑戰台南市、高雄市深綠艱困區，才能蓄積能量，感動人心。