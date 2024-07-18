影／高虹安辭職不能選補選 林志潔錄影「幫澄清」

新竹市長高虹安的立法院助理費官司將於7月24日宣判，地方盛傳，高虹安可能選在宣判前先辭職，再投入市長補選，高虹安今天也出面駁斥「都是空穴來風的謠言」。陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔表示，依現行地方制度法，縣市首長若辭職，就不能再參與當屆補選。

高虹安今天出席竹塹盃電競大賽宣傳記者會時表示，最近有很多不實的謠言，包括她會辭職、投入補選，或者是會交棒給誰，她認為這都是空穴來風的謠言，對她來說，她不想去回應這些類似特定人士、為了不知道是個人的發展，或是自己的職涯想法規畫，去放話的消息。

關於辭職後補選議題，林志潔也錄製「法律小學堂」，她在影片中提到，地方縣市首長如因貪汙一審被判有罪將停職，並由副市長代理，二審無罪則復職；地方縣市首長如因貪汙被判有罪定讞則解職，如任期過半，由行政院派代理；如未過半，需進行補選。

林志潔表示，地方縣市首長因貪汙被判有罪確定，依據選罷法排黑條款，之後不得成為候選人。若地方縣市首長辭職，則由行政院派代理，3個月內補選，辭職者不得投入該次補選。地方縣市首長如被罷免成功則被解職，3個月內辦理補選，4年內不得在同一選舉區為同一公職人員的候選人；其於罷免案進行程序中辭職者亦同。