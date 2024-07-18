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落實0到6歲國家一起養2.0 卓榮泰：2歲專班2026年再增200班

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰揭示經發會3大工作重點，含括兆元投資國家發展方，預計引導3、4兆海內外資金投資，並打造台灣成為亞洲資產管理中心，同時推動國家人才競爭力躍升方案，預計培養20萬名AI人才、引入12萬國外人才，加強國家競爭力。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰揭示經發會3大工作重點，含括兆元投資國家發展方，預計引導3、4兆海內外資金投資，並打造台灣成為亞洲資產管理中心，同時推動國家人才競爭力躍升方案，預計培養20萬名AI人才、引入12萬國外人才，加強國家競爭力。記者蘇健忠／攝影

行政院長卓榮泰18日在行政院會聽取教育部「0-6歲國家一起養2.0執行情形」報告後表示，為落實賴總統提出「0-6歲國家一起養2.0」政策，自今年1月起，未滿2歲的幼兒公共化及準公共托育補助，分別再加碼提高至7,000元以及1萬3,000元；另為順利銜接2歲幼兒就學需求，教育部2017年至2024年已累計增設1,078班2歲專班，預計今年至2026年會再增設200班。

卓榮泰指出，為落實賴總統所提出的「0-6歲國家一起養2.0」政策，協助育兒家庭、健全友善成長環境，行政院致力打造平價、優質、普及的托育系統，持續擴大公共化及準公共服務，目前已可提供60萬個0-6歲托育名額。自今年1月起，未滿2歲的幼兒公共化及準公共托育補助，分別再加碼提高至7,000元及1萬3,000元。截至6月份為止，該年齡層的幼兒每5人就有1人受惠。

卓榮泰進一步表示，為順利銜接2歲幼兒就學需求，教育部2017年至2024年已經累計增設1,078班2歲專班，2歲幼兒入園率由2017年約15%成長至53%，預計今年至2026年會再增設200班；行政院也將針對公共化不足的地區，持續協助地方政府擴大服務量能。

卓榮泰提到，在完善托育系統方面，政府也持續擴大服務範圍。教育部自今年1月寒假開始，實施平日延長照顧及寒暑假加托服務，今年暑假已有超過9成，約2,245所公立幼兒園辦理暑假加托服務，約有6.5萬名幼兒參與。此外，公共化幼兒園自8月起，將開始試辦臨時照顧服務，也希望未來建立更彈性的制度。

卓榮泰指出，為建立友善育兒的勞動環境，讓更多父母可兼顧職場與家庭生活，勞動部自今年5月起試辦彈性育嬰留職停薪，使有照顧需求的勞工得以單日、5日或7日為單位申請育嬰假，請勞動部持續蒐集彙整勞動現場實務運作情況，作為未來政策推動的參考。

卓榮泰強調，少子女化是國安問題，涉及面向非常多元，後續請行政院陳時中政務委員會同有關機關，全面盤點相關對策及措施，滾動檢討、持續精進，為國人打造更友善育兒的環境，協助年輕一代「願婚、敢生、樂養」。

勞動部 卓榮泰 幼兒園 托育 教育部

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