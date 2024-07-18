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政院推不義遺址保存專法 藍委轟：罔顧民生只搞鬥爭

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院會今通過「不義遺址保存條例」草案，將函送立法院審議。行政院亦為二二八事件中的原臺灣省行政長官公署暨廣場，列為不義遺址場域。記者蘇健忠／攝影
行政院會今通過「不義遺址保存條例」草案，將函送立法院審議。行政院亦為二二八事件中的原臺灣省行政長官公署暨廣場，列為不義遺址場域。記者蘇健忠／攝影

民進黨政府再推轉型正義。行政院會今通過「不義遺址保存條例」草案，將函送立法院審議。國民黨立委齊批賴清德政府罔顧民生經濟議題，民眾最在乎的缺電問題、打詐議題卻一事無成；藍委羅智強更轟，賴政府消極對待人民關心的司法改革、青少年自殺與校園霸凌防治，提到轉型正義就全力以赴。

根據行政院會通過的草案內容，明定不義遺址保存目的、審定程序，並於公告起2年內擬訂活化計畫，並明定豎立歷史標誌、數位虛擬重建等多元模式，比照文資法訂出破壞不義遺址罰則，最重可處5年以下有期徒刑、併科2000萬元以下罰金。

國民黨立委王鴻薇說，促轉會已經停止運作，促轉會到底促進了什麼轉型正義，錢花了，人也用了，沒有人有感受，現在又繼續搞。賴清德政府上台大概就是鞏固黨內基本教義派，先前鼓動青鳥、對國會改革提出覆議，後又聲請釋憲等對抗，另外又重啟轉型正義，日前將國防部三軍儀隊移出中正紀念堂，種種行為都是在鞏固基本教義派。

王鴻薇表示，民眾最在乎的缺電問題、打詐議題卻一事無成，賴政府繳出的成績單就是對抗、搞轉型正義。至於是否阻擋，要仔細檢視內容，倘要搞追殺式的、對抗式的、東廠式的內容，那就無法接受。

國民黨立委羅智強表示，賴清德政府罔顧民生經濟議題，一上任就在搞政治鬥爭，國會改革鬥在野黨、鄭文燦案清肅黨內，現在又開始玩起被蔡英文玩爛的轉型正義。

羅智強指出，繼首波將中正紀念堂三軍儀隊改成戶外操演，讓軍人飽受高溫曝曬酷刑，接下來果然政院就推出不義遺址保存草案，眼裡只有政治和意識形態，毫不關切基層人民生活。

羅智強強調，國人對司法體系信任薄弱，妨礙司法公正罪歷經7年，行政院審了11次都提不出院版。學生輔導法也是，立法院審議多次，最後院版也是在立院千呼萬喚之後，才在會期尾聲提出。結果人民關心的司法改革、青少年自殺與校園霸凌防治，賴政府消極對待，一提到轉型正義就全力以赴，迅速提出院版。

羅智強呼籲賴政府，現在房價物價高漲、社會安全網破裂、停電頻傳，切勿只顧政治不顧民生，只想鬥爭不想做事，應當要把精力放在解決人民真正關注的問題之上。

司法改革 羅智強 轉型正義

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