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再拋生育利多 卓榮泰：2歲專班後年增200班

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨政府推出「0到6歲國家一起養2.0」，教育部今天報告4大成果。記者黃婉婷／攝影
民進黨政府推出「0到6歲國家一起養2.0」，教育部今天報告4大成果。記者黃婉婷／攝影

民進黨政府推出「0到6歲國家一起養2.0」，教育部今天赴行政院會報告4大成果。行政院長卓榮泰指出，預計今年至2026年，還能增設200班2歲專班。他強調，少子女化是國安問題，涉及層面多元，將持續盤點、滾動檢討，打造更友善育兒環境，讓年輕一代願婚、敢生、樂養。

針對4大政策成果，教育部首先指出，統計至今年6月，0至6歲的平價名額約60.4萬個，其中公共化名額計28.1萬名，準公共名額計32.3萬名，較2016年增加超過41.6萬個平價名額。

另自今年1月起，0到2歲幼兒的公共化及準公共托育補助再加碼，已分別提高至7000元及1萬3000元，截至6月計有約6萬名兒童受益。為順利銜接及符應2歲幼兒就學需求，教育部至2024年已累計增設1078班2歲專班，2歲幼兒入園率由計畫實施前的14.7%提高至目前的53%。預計今年至2026年，還能增設200班。

第二，支持公立幼兒園辦理平日延長照顧及寒、暑假加托服務，今年暑假有超過9成園開辦，家長每月繳2000元，費用可負擔。

第三，調整幼兒園師生比「1：12」為幼教40餘年來的重大突破，公共化幼兒園於去年8月起，以3年為期程漸進實施，約7成公共化幼兒園已達成，減輕教保人員帶班壓力及提升教保品質；私幼則尊重園方意願，以鼓勵方式取代強制。

第四，試辦彈性育嬰留職停薪，符應家長需求更能友善育兒。勞動部自今年5月起試辦彈性育嬰留職停薪，勞工可以「單日」、「5日」或「7日」為單位申請育嬰假、申請次數為3次，共89家事業單位參加，勞動部也會透由試辦情形持續蒐集問題，作為政策推動參考。

勞動部 幼兒園 教育部

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