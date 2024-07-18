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罷樑團體設計宣傳單 指導填寫查詢單促罷免成案

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
「山海公民拆樑行動」將發傳單，指導連署人如何填寫查詢單。圖／山海公民拆樑行動提供
「山海公民拆樑行動」將發傳單，指導連署人如何填寫查詢單。圖／山海公民拆樑行動提供

山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，送交4萬3138份連署書到基市選委會查對。發起團體發言人李晏蓉說，接獲「消息」指選委會要寄出2萬份查詢單，因此要製作宣傳單，指導民眾填寫及「速速蓋章寄回」，力求罷謝案成立並進行投票。

山海公民拆樑行動發動罷謝，8日連署人名冊送交基市選委會查對。市選委會9日開始查對，依法要在8月17日前完成。基市選委會查到疑似偽造，或兩兩一組查對意見不一時，就會寄查詢單詢問當事人，其中未回覆、逾期回覆者認定為無效連署人，罷謝團體質疑意欲沒收罷免案。

基隆市選委會總幹事張淵翔今天表示，選委會收件後依法規查對並寄發查詢單，確認連署書真偽。過程中不能也從未公布相關「數字」，選委會不會公布連署人個人資訊或連署書數量，並提醒收到查詢單民眾，在期限內回覆確認連署真實性。

李晏蓉說，2020年罷免高雄市長韓國瑜案，高市選委會寄出2000多份查詢單，回收率大概是一半。聽聞基市選委會要寄發2萬多份查詢單，根據罷韓回收比例淘汰1萬份，距離門檻就只剩下3000多份。加上資料錯誤等理由遭到剔除份數，查對沒通過的風險就會變得高。

李晏蓉表示，發動罷免團體今天已設計傳單，指導收到查詢單的民眾，在查詢單查詢項目欄的「是」打勾，然後蓋下清晰可辨識的印章，勿用原子章、連續章，也不可有其他文字圖案，然後速速寄回選委會。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉今天說，會發傳單指導連署人如何填寫查詢單。記者邱瑞杰／攝影
「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉今天說，會發傳單指導連署人如何填寫查詢單。記者邱瑞杰／攝影
基隆市選委會總幹事張淵翔表示，選委會依法查對，從未公布數字，並請收到查詢單民眾回覆。聯合報系資料照片
基隆市選委會總幹事張淵翔表示，選委會依法查對，從未公布數字，並請收到查詢單民眾回覆。聯合報系資料照片

基市選委會 山海公民拆樑行動 罷免

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