立院主決議健保點值 柯文哲：難得白綠藍最大公約數

立法院通過主決議保障健保平均點值1點0.95元，民眾黨主席柯文哲今天表示，這是難得白、綠、藍最大公約數，但是健保問題3天3夜也說不完，目前沒有完美的解方，但總要跨出第一步並逐步改善。

全民健保明年3月實施將屆滿30年，立法院會日前通過主決議，要求衛生福利部應進行健保改革具體措施，於民國114年6月30日前達到平均點值1點新台幣0.95元，化解保障健保點值入法後，恐引發健保費上漲的疑慮。

柯文哲今天透過臉書表示，若用4個字形容台灣的健保，那就是「俗擱大碗」，但羊毛出在羊身上，醫院為績效衝量，導致健保支出不斷增加，於是又出現總額支付制度，醫療的健保給付從固定金額變成固定點數，在給定的健保預算總額之下，1點就不是1元了。

柯文哲指出，總額支付成功抑制健保支出增加，但也讓醫院無法知道，最後點數的實價給付金額是多少，萬一某些原因醫療需求增加，點數的給付金額就會縮水，以去年為例，浮動點值甚至低到每點0.75元，而預設的點值卻是每點1元。

柯文哲指出，朝野協商達成共識，在不修法的前提下通過主決議，這是難得的白、綠、藍最大公約數，其中有3項民眾黨的主張也被納入附帶決議，第一，要求衛福部借鏡日本制定藥價調整機制；第2，要求醫療機構在健保點值改善後，一定盈餘比例需用在提升醫護人員、護理師的薪酬待遇與職場環境；第3，逐步檢討非處方藥的給付。

柯文哲坦言，健保的問題其實3天3夜也說不完，目前沒有完美解方，但總要跨出第一步，並一步一步改善它。