政院提大投資台灣計畫 賴清德：結合台商盼更進步繁榮

總統賴清德今天接見「世界台灣商會聯合總會回國訪問暨投資考察團」表示，投資台灣三大方案已審核約1500件投資案，總金額新台幣2.3兆元；近日行政院長卓榮泰也發布「大投資台灣」計畫，希望結合台商力量，讓台灣更進步繁榮。

賴總統致詞時，感謝世總及台商做為台灣與各國的橋梁，讓世界看見台灣，展現台灣的實力。他說，更難得的是，在台灣有需要時，大家都會出現，像今年發生0403地震，世總在第一時間捐助新台幣1000多萬元，協助花蓮災後重建，政府與社會都非常感謝。

總統提到，世總除了在國外投資，也逐漸把投資標的移回台灣，他在行政院長任內推動包括歡迎台商回台投資、中小企業加速投資、根留台灣企業加速投資等「投資台灣三大方案」，已有超過1500家廠商審核通過，總投資金額超過新台幣2.3兆元，展現台商建設國家的實力。

總統說，近日行政院長卓榮泰也宣布將推動「大投資台灣」計畫，希望結合台商力量，讓台灣更進步繁榮。

賴總統指出，他在520就職演說中提及台灣產業未來發展的三大方向。第一，「前瞻未來、智慧永續」。科技代表未來，也創造未來。經過幾十年來大家的努力，台灣科技產業已打下相當基礎，要持續投資、運用科技，讓科技創新帶領台灣經濟發展，讓人民生活更好。

他說，妥善因應新時代來臨，讓台灣在因應氣候變遷、數位轉型的過程，成為智慧永續的國家。

賴總統指出，第二，「競逐太空、探索海洋」。過去台灣主要在平地發展產業，而下個世代已經不同，要在良好的產業基礎及工業條件下，發展太空相關的資通訊、中低軌道衛星及國防等產業。另外，台灣是海洋國家，要善用海洋資源，豐富民眾生活，更要投資、研究、保護海洋，讓台灣產業有新的發展面向。

總統說，第三是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。政府會持續檢討台灣投資環境，解決投資所面臨的各項問題，讓台商及台灣中小企業都能加碼投資台灣，也積極與世界各國簽訂投資保障協定，讓台灣企業布局全球，得到保障。包括持續推進「台美21世紀貿易倡議」及申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），讓台灣產品行銷全世界。

總統期盼，在新時代的未來，台灣產業更進步、經濟升級、社會更繁榮發展，要達成這些目標，除了靠全民共同努力外，也需要仰賴台商的鼎力相助，提供專業經驗、技術及相關資訊。