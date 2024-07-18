花蓮農產登台北101 日本捐稅款買瑞穗文旦

農業部攜手台北101，今、明2天舉辦花蓮農特產品展售會。副總統蕭美琴呼籲民眾購買、8月玩金針花海季。農業部次長胡忠一說，日本笠間市將捐稅款買瑞穗文旦。

農業部農糧署今天在台北101一樓大廳舉辦「支持花蓮．農業部攜手台北101從心出花」記者會，宣布連2天在現場舉辦花蓮農特產品展售會，每天從上午11時到下午4時止。

深耕花蓮10年的蕭副總統說，0403花蓮強震重創當地產業，因種種因素，當地旅遊及消費受到影響，花蓮是台灣最美的地方，物產多元、品質非常高，希望民眾多多消費花蓮好物。

她並說，8月金針花海季將展開，不想住在高樓的都市人可前往旅遊，可住在各具特色的民宿，她自己也去了好幾趟，很驚豔，邀請民眾務必前往享受一望無際花海之美。

花蓮縣富里鄉農會總幹事張素華介紹當地特產，包含有機好米、茶、苦茶油等。

胡忠一表示，花蓮強震後，農業部立即執行各項農產運輸補助措施，這次經由蕭副總統關注，台北101董事長張學舜隨即聯繫農業部合辦花蓮農產展售會，相關產品都是通過產銷履歷、有機驗證的優質產品，8月下旬也將陸續上架台北101禮品店販售。

胡忠一說，多年來食用台灣水果的日本茨城縣笠間市，在花蓮強震隔天立刻發起募款活動，並運用日本可指定受惠對象的故鄉納稅機制，擇定稅款捐給花蓮，相關作業接近尾聲，預計會有100多萬日圓金額用於購買瑞穗文旦，於8月24日、25日在高雄舉辦的台日夏季水果季現場提供遊客品嚐，另一半將作為笠間市學校午餐水果食用。

胡忠一表示，現在是暑假，花蓮旅遊住宿率仍僅2到3成，外國人都這麼挺花蓮，呼籲民眾多選購花蓮農產、到花蓮旅遊；這2天展售活動，今天有17攤、19日有28攤，都是精選好物，估計台北101大樓上班人數每天1萬多人，國內外遊客每天也有1萬多人，合計2萬多人日流量可成為這次活動主顧客。