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影／經發會三目標 兆元投資、資管中心、20萬AI人才

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
行政院長卓榮泰揭示經發會3大工作重點，含括兆元投資國家發展方，預計引導3、4兆海內外資金投資，並打造台灣成為亞洲資產管理中心，同時推動國家人才競爭力躍升方案，預計培養20萬名AI人才、引入12萬國外人才，加強國家競爭力。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰揭示經發會3大工作重點，含括兆元投資國家發展方，預計引導3、4兆海內外資金投資，並打造台灣成為亞洲資產管理中心，同時推動國家人才競爭力躍升方案，預計培養20萬名AI人才、引入12萬國外人才，加強國家競爭力。記者蘇健忠／攝影

行政院長卓榮泰、政委兼國發會主委劉鏡清、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱下午一起出席「經濟發展委員會」記者會，卓榮泰揭示3大工作重點，含括兆元投資國家發展方，預計引導3、4兆海內外資金投資，並打造台灣成為亞洲資產管理中心，同時推動國家人競爭力躍升方案，預計培養20萬名AI人才、引入12萬國外人才，加強國家競爭力。卓並表示。未來每一季至少召開一次，開始會比較高的頻率，7月、9月、11月召開三次經濟發展委員會，8月會召開第一次「經濟發展委員會顧問會議」。

今天「經濟發展委員會」有幾項決議，第一，兆元投資國家方案，引進3-4兆資金投資台灣重大建設、重要產業，加速進行大投資台灣計畫。第二，打造台灣成為具有台灣特色的亞洲資產管理中心。第三，國家人才競爭躍升方案，要以最高標準來育才、留才、攬才，未來要培育20萬AI相關人才，引入12萬國外優秀人才，加強國家競爭力。

行政院長卓榮泰（中）、政委兼國發會主委劉鏡清（左起）、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱下午一起出席「經濟發展委員會」記者會，卓榮泰表示未來每一季至少召開一次，開始會比較高的頻率，7月、9月、11月召開三次經濟發展委員會，8月會召開第一次「經濟發展委員會顧問會議」。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（中）、政委兼國發會主委劉鏡清（左起）、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱下午一起出席「經濟發展委員會」記者會，卓榮泰表示未來每一季至少召開一次，開始會比較高的頻率，7月、9月、11月召開三次經濟發展委員會，8月會召開第一次「經濟發展委員會顧問會議」。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（中）、政委兼國發會主委劉鏡清（左起）下午一起出席「經濟發展委員會」記者會，卓榮泰表示今天「經濟發展委員會」有幾項決議，第一兆元投資國家方案，引進3-4兆資金投資台灣重大建設、重要產業，加速進行大投資台灣計畫。第二打造台灣成為具有台灣特色的亞洲資產管理中心。第三國家人才競爭躍升方案，要以最高標準來育才、留才、攬才，未來要培育20萬AI相關人才，引入12萬國外優秀人才，加強國家競爭力。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（中）、政委兼國發會主委劉鏡清（左起）下午一起出席「經濟發展委員會」記者會，卓榮泰表示今天「經濟發展委員會」有幾項決議，第一兆元投資國家方案，引進3-4兆資金投資台灣重大建設、重要產業，加速進行大投資台灣計畫。第二打造台灣成為具有台灣特色的亞洲資產管理中心。第三國家人才競爭躍升方案，要以最高標準來育才、留才、攬才，未來要培育20萬AI相關人才，引入12萬國外優秀人才，加強國家競爭力。記者蘇健忠／攝影

家人 競爭力 經濟發展

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