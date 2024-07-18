影／經發會三目標 兆元投資、資管中心、20萬AI人才
行政院長卓榮泰、政委兼國發會主委劉鏡清、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱下午一起出席「經濟發展委員會」記者會，卓榮泰揭示3大工作重點，含括兆元投資國家發展方，預計引導3、4兆海內外資金投資，並打造台灣成為亞洲資產管理中心，同時推動國家人才競爭力躍升方案，預計培養20萬名AI人才、引入12萬國外人才，加強國家競爭力。卓並表示。未來每一季至少召開一次，開始會比較高的頻率，7月、9月、11月召開三次經濟發展委員會，8月會召開第一次「經濟發展委員會顧問會議」。
今天「經濟發展委員會」有幾項決議，第一，兆元投資國家方案，引進3-4兆資金投資台灣重大建設、重要產業，加速進行大投資台灣計畫。第二，打造台灣成為具有台灣特色的亞洲資產管理中心。第三，國家人才競爭躍升方案，要以最高標準來育才、留才、攬才，未來要培育20萬AI相關人才，引入12萬國外優秀人才，加強國家競爭力。
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